Тише едешь, дальше будешь: нюансы езды на шипованных шинах зимой

В последние годы на российском рынке заявили о себе многие шинные бренды, ранее державшиеся в тени мировых грандов этой отрасли, которые в 2022 году в одночасье официально ушли из России. Далеко не все, конечно, могут соперничать с покинувшими нас бриджстоунами и континенталями. Но, как выясняется, на глобальном мировом рынке найдутся производители, способные вполне достойно заменить их продукты нашим автовладельцам. С одним из таких претендентов нам удалось познакомиться предметно.

На тест к нам попали зимние шипованные шины Armstrong Ski-Trac S. Продукция данного производителя появилась в России еще в 2023 году. Но первым реальным массовым испытанием его зимних покрышек на российских дорогах станет эта зима. Носителем подопытного комплекта колес стал редакционный Renault Kaptur. Мы «обули» кроссовер в покрышки штатного для него размера ‑ 60/215/R17 c индексом 100T: нагрузка — до 800 кг на колесо, скорость — до 190 км/ч.

Этот новый для нас шинный бренд, кстати, имеет довольно длинную историю. Его основал в США еще 1912 году шинный торговец Джордж Армстронг — когда решил выпускать камеры для колес с ниппелем собственной конструкции. В конце 1980-х компания объединяется с концерном Pirelli. А позднее, уже в 2012-ом, бренд приобрел автомобильный холдинг из ОАЭ. Они организовали выпуск продукции на заводах в Индонезии и Тайланде. Наш комплект, как раз произведен в Индонезии.

Важно отметить, что до этого наш тестовый автомобиль два зимних сезона колесил по дорогам московского и соседних регионов на нешипованных зимних шинах Bridgestone Blizzak REVO GZ. Эти японские покрышки и раньше считались премиальными, а уж теперь-то при нынешних ценах на них — и подавно. Разумеется, подробно сравнивать шипованные и нешипованные шины не совсем корректно, но по общим ощущениям от использования и по уровню комфорта они вполне сопоставимы. И тем не менее, давайте обо всем по порядку.

«Новичку» и карты в руки

Человека встречают по одежке, а колесо — по «шиномонтажке». То есть смотрят, как оно себя ведет в процессе установки. Во-первых, тестируемые шины для нас в новинку. Во-вторых, легкосплавные диски на нашей машине уже не совсем новые и были опасения, что свежая резина может встать на них как-то не так. Однако беспокойство было напрасным: новая резина «угнездилась» на положенных ей местах идеально — балансировка колес прошла очень быстро (на каждое колесо пришлось не более 25 грамм балансировочных грузиков), к внешнему виду посадки на диск также никаких претензий. Можно переходить к ходовым испытаниям.

Проверка «слуха»

Кто бы чего не говорил, а для рядового водителя главным реально ощущаемым признаком того, что машина «обута» в шипованную резину является шум от колес. А в иных случаях самый настоящий грохот шипов по асфальту. Да, бесспорно, в определенные моменты шиповка выручает, лучше цепляется за лед на дороге и преодолевает заснеженные грунтовки за городом. Но в остальных случаях единственный «зримый» результат ее присутствия — довольно серьезный шум из колесных арок. И, кстати, производители шин об этом прекрасно осведомлены. Не даром, они неустанно изощряются в попытках различными конструктивными мерами снизить шум от шипованной резины в движении. Чем более высокого уровня покрышка, тем тише ее шипы. Таким образом, можно без особых натяжек утверждать, что шипованные шины, относящиеся к так называемому премиальному уровню — это тихие шины. Руководствуясь этим принципом, мы, прежде всего, занялись измерением шума в салоне нашего Kaptur после оснащения его тестируемыми покрышками. Измерения проводились с помощью смартфона, с установленным на нем специальным приложением, оценивающим уровень шума. Объективность данных приложения подтверждается отзывами о нем профессиональных пользователей и любителей. 1/4

Испытания состояли из пяти заездов по не сильно загруженной трафиком асфальтированной дороге на скоростях 60 км/ч и 90 км/ч. Далее выводилась средняя арифметическая величина уровня шума в децибелах для каждой из скоростей. В итоге, мы получили уровень шума в салоне на уровне 53 дБ при 60 км/ч и 66 дБ при для 90 км/ч. В сети довольно много подобных тестов, поэтому читатель может сам оценить их. С учетом, что дорога была не абсолютно пустая от машин.

Уровень комфорта

Что еще понравилось в протестированных шинах, так это то, как они проходят небольшие неровности. Простой водитель обычно старается объезжать только крупные, а всякую «мелочь» устанешь каждый раз обруливать. По ней просто едут и все — смирившись с вызываемыми ею вибрациями и шумом. Так вот Ski-Trac S демонстрируют пониженную чувствительность к езде по такого рода «гребенке». Возможно, благодаря усиленным (как заявляет производитель) бортам покрышки, что также добавляет комфорта.

Как мы отметили выше, основной задачей шипованных шин является обеспечение лучшего сцепления колес автомобиля с дорогой в таких сложных условиях, как снег, лёд и гололёд. За почти месяц эксплуатации к середине декабря нам удалось испытать их в большинстве подобных ситуаций. У них неплохой уровень проходимости и уверенное поведение на высоких скоростях. Причем, как на расчищенной зимней трассе, так и на подтаявшей ледяной корке. Последнее является, в том числе, следствием того, что на протекторе имеются довольно выраженные глубокие ламели. Такой рисунок обычно работает как своеобразный «насос», выкачивающий воду из пятна контакта колеса с дорогой.

Мягко стелет

Из прочих особенностей испытанных нами шин нельзя не упомянуть свойства самой резины. В момент установки на диски в шиномонтажной мастерской при фактически комнатной температуре колесо на ощупь не производит впечатления избыточной мягкости, как иной раз бывает с некоторыми моделями резины попроще.

В теплом состоянии резина мягкая настолько, насколько это надо — не больше и не меньше. Ведь при повышенной мягкости колесо будет слишком быстро изнашиваться при относительно высоких температурах во время оттепелей. Когда дело дошло до эксплуатации в условиях достаточно приличного для начала зимы мороза, мягкость шины или, говоря профессиональным языком, ее эластичность практически не изменилась. Это означает, что резиновая смесь, из которой изготовлены данные зимние шины, сохраняет их необходимую мягкость при низких температурах, и колеса будут хорошо «держать» дорогу даже при больших «минусах».