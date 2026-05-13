Поролон в автомобильных покрышках: а стоит ли эффект переплаты

Падение спроса на отечественные покрышки в первом квартале этого года связано со множеством факторов, но есть один, с которым не поспоришь: китайское предложение зачастую интереснее. И дело не только в финансовой составляющей, но и в некоторых примочках, которые китайцы уже привезли в Россию. В частности — покрышки с внутренней шумоизоляцией, которые должны наделить автомобиль феноменальным акустическим комфортом. Но так ли это на самом деле? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Нет привлекательнее задачки для отечественного водителя, чем улучшение собственного автомобиля: никакие законы, запреты и статьи КоАП не могут установить его от бесконечного тюнинга. Направления «улучшайзинга» самые разные: кому-то надо больше музыки, а другим — в топь забраться или на крыше дом перевезти. Однако есть направления, в которых заинтересованы все: в частности, в акустическом комфорте. Как сделать так, чтобы в салоне было тихо, а посторонние звуки не мешали пассажирам и водителю?

Банальный вопрос — банальный ответ: применить специальные шумопоглощающие материалы, позволяющие буквально изолировать салон ТС от внешнего мира. «Шумкой» оклеивают и салон, и багажник, и моторный щит, и даже колесные арки. Но многозадачные китайцы пошли еще дальше: они шумоизолировали саму покрышку. Выглядит это, конечно, впечатляюще: внутри шины наклеен самый настоящий поролон, который по замыслу создателя должен заметно снижать «шумопроизводство» колеса, делая его тише. Работает?

Четно говоря, медведи и прочие по ушам автора прошедшие обстоятельства не позволяют ему со всей уверенность утверждать, работает поролон в колесе или не работает. Но судьба позволила провести небольшой эксперимент, дав возможность прокатиться на авто с шумоизолированными шинами, а после «подкинуть» обычные и повторить маршрут.

Три человека насуплено молчали и улавливали разницу. Троим казалось, что вот тут-то оно точно сработает. И трое так и не почувствовали какого-либо эффекта: если и есть некое минимальное отличие шины с поролоном от обычной, то крестьянскому уху оно неподвластно. А прибора для точного измерения децибел под рукой не нашлось.

Более того, подобные шины обладают некоторыми повышенными требованиями к хранению и, вы не поверите, к шиномонтажу: ведь для устранения банального прокола этот самый «утеплитель» придется оторвать. А обратно потом как его клеить? А балансировка? А если вода попадет — феном сушить? Или на солнышке, куда покрышке лишний раз попадать вообще-то не рекомендуется?

Вопросов, короче говоря, больше, чем ответов. Видится, что переплата за подобную шинную инновацию — а она существенна — «прикладывает подорожник» к чувству собственного величия обладателя, но эффективной точно не является. Но «понт» — серьезный. Не поспоришь.