Получили по рукам: как быстро ломается китайский инструмент для ремонта авто

Владение автомобилем в России всегда — и особенно сейчас, когда услуги по авторемонту безумно подорожали — подразумевает самостоятельное приложение к нему рук, а значит и небольшой, но толковый набор инструментов в багажнике. Чтоб под рукой был. Тот самый чемоданчик, который немало стоит и содержит все необходимое. И китайцы, со свойственной только им легкостью, предлагают отечественным автолюбителям и дешевые, и богатые по оснащению варианты. Но с некоторыми «оговорками». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Хороший набор инструмента, компактно и надежно уложенный в специальный кейс — лучший подарок автомобилисту. Всегда нужен, всегда уместен, лишним не бывает по умолчанию. Чуть что — достаем уверенным движения из багажника «тревожный чемоданчик», в котором на специальном ложементе удобно размещен весь необходимый для авторемонта инвентарь: и отвертки, и ключи, и головки, и воротки, и трещотки, и пассатижи, и кусачки, и многое другое. Десятки, а в иных случаях и сотни наименований, с помощью которых так удобно и быстро можно поставить машину «на ход» буквально в поле. Дорого, да, но как же приятно с такой «оснасткой» работать!

Но вездесущие китайцы, способные производить все и за любую стоимость, научились делать такие комплекты более чем доступными: вместо привычных 20 000-25 000 за достойный набор, можно приобрести «поднебесный» за 5000-7000 рублей. Фантастика, иначе и не скажешь. Ключевой «камень преткновения», цена, уходит на задний план, открывая буквально каждому водителю доступ к удобному использованию и хранению нужного инструмента! Радость, счастье, дайте два. Конечно, купили и красиво уложили в багажник. А уж дожидаться нужного случая для применения долго не пришлось. Сейчас как протестируем обновку!

Эйфория длилась недолго. Первые сомнения в правильности решения о приобретения бюджетного китайского набора появились в тот момент, когда отвертка (вернее, насадка «под четыре грани» на многофункциональную ручку), не сдюжив самого тривиального винта, лопнула. Буквально раскрошилась в руках, оставив японский крепеж в том же положении.

Фото: avtovzglyad.ru

Дальше — больше. Электрогайковерт — не новость, спасибо тем же китайцам, однако головки из набора с колесным болтом справиться не могут. Они разлетаются мириадами крошечных металлических брызг, больно секущих руки. Спасибо, что не в глаза.

Смешно было и под капотом: один из болтов крепления полки аккумулятора, давно не поддававшийся «от руки», просто «слизал» головку из набора. Реальный размер, видимо, был немного больше выбитого на грани, а сам инструмент — мягче обычного, не каленого скобяного изделия. В тандеме с тем же гайковертом — приговор.

«Слизав» немалое количество граней и шурупов, а также переломав порядочное число насадок, можно сделать первые выводы: спасибо, что живой. Дальше — классика: чудес не бывает, а скупой всегда платит дважды. У китайцев есть и добротные наборы инструментов, но стоят они так же дорого, как и от проверенных производителей. И самое главное: коль уж взялись за эксплуатацию «китая», ни о каком электроинструменте и речи быть не может: себе дороже. Берегите руки и глаза!