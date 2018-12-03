Подбираем правильное моторное масло и трансмиссионку для снегоходов

По оценкам экспертов, в нашей стране зимняя мототехника до сих пор позиционируется как стабильно развивающийся сегмент среди прочих транспортных средств персонального пользования. Сезонный моторизованный транспорт, к которому относятся, в частности, снегоходы, квадроциклы, некоторые модификации легкой гусеничной техники, охотничьи мотонарты, а также бытовые снегоуборочные машины для чистки дворовых участков, у российских пользователей всегда пользовался гарантированным спросом.

А потому неудивительно, что производство специальной автохимии и смазочных материалов, предназначенных для качественного обслуживания зимнего персонального транспорта даже в нынешние кризисные времена вполне можно назвать процветающим. Здесь предложение в какой то степени иногда опережает спрос, а потому в продаже можно увидеть практически все известные средства по уходу за зимней мототехникой, значительную долю которых составляет импортная продукция.