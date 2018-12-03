Подбираем правильное моторное масло и трансмиссионку для снегоходов

Специфика использования сезонной мототехники немыслима без ее грамотного и своевременного обслуживания, особенно в части применения смазок и моторных масел. На что обратить внимание при выборе подобной автохимии, выяснил портал «АвтоВзгляд».
По оценкам экспертов, в нашей стране зимняя мототехника до сих пор позиционируется как стабильно развивающийся сегмент среди прочих транспортных средств персонального пользования. Сезонный моторизованный транспорт, к которому относятся, в частности, снегоходы, квадроциклы, некоторые модификации легкой гусеничной техники, охотничьи мотонарты, а также бытовые снегоуборочные машины для чистки дворовых участков, у российских пользователей всегда пользовался гарантированным спросом.
А потому неудивительно, что производство специальной автохимии и смазочных материалов, предназначенных для качественного обслуживания зимнего персонального транспорта даже в нынешние кризисные времена вполне можно назвать процветающим. Здесь предложение в какой то степени иногда опережает спрос, а потому в продаже можно увидеть практически все известные средства по уходу за зимней мототехникой, значительную долю которых составляет импортная продукция.
В этом смысле наглядным примером поступательного развития может служить ассортимент смазочных продуктов, выпускаемый одним из ведущих зарубежных поставщиков автохимии — немецкой фирмой Liqui Moly. Для одних только двигателей снегоходов, которые в настоящее время комплектуются самыми разнообразными типами моторов, омпания предлагает в нынешнем зимнем сезоне линейку оригинальных смазочных материалов.
Ставка на синтетику
Среди них, в частности, эксперты особо выделяют серию специализированных «снегоходных» масел, которая включает в себя два оригинальных продукта на синтетической основе. Первый — моторное масло Snowmobil Motoroil 2T Synthetic — предназначено для форсированных двухтактных силовых агрегатов. Оно подходит для всех типов высоконагруженных «двухтактников», имеющих как смешанную, так и раздельную системы смазки.
Второй продукт — масло Snowmobil Motoroil 0W-40 — разработано для четырехтактных движков. Как отмечают представители фирмы, это синтетику отличает уникальная комбинация синтетического компонента, изготовленного из 100-процентной полиальфаолефиновой (ПАО) основе, и комплекса присадок, гарантирующих оптимальную работу двигателя при любых условиях эксплуатации, даже при сверхнизких (до −48 С) температурах. У продукта стоит выделить ряд важных эксплуатационных достоинств, среди которых — крайне низкий расход на угар, высокая смазывающая способность и отличные пусковые свойства, сохраняющиеся даже в сильные морозы.
Позаботимся о трансмиссии
Рассказывая о специализированных зимних смазках для мототехники, нельзя не отметить оригинальные масла, выпускаемые и для узлов трансмиссии. В числе этих продуктов есть и высокотехнологичные трансмиссионные масла нового поколения от Liqui Moly, например, оригинальная «синтетика» Motorbike Gear Oil 75W-90. Данный тип масла также разработан на основе полностью синтетического базового масла (ПАО) и уникальных присадок, полученных под высоким давлением.
Такая технология их производства гарантирует этой трансмиссионке широкий температурный диапазон использования (вплоть до −54 С), высокую надежность удержания масляной пленки на деталях, а также длительный срок эксплуатации.
Благодаря тому, что Motorbike Gear Oil 75W-90 — это действительно стопроцентная «синтетика», ее отличает стабильность рабочих свойств даже в условиях резких перепадов температур и длительного воздействия высоких нагрузок.