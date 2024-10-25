То есть, то нет: как избежать «плавающего» дефекта в электропроводке машины

Слякотная осенняя погода не лучшим образом сказывается на ряде узлов автомобиля, и особенно его электрооборудования. В работе этой важной системы могут появляться сбои и даже так называемые плавающие ошибки. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, на что стоит обратить особое внимание, чтобы избежать подобной сезонной напасти.

В этом плане весьма познавательными для автомобилистов могут стать системные наблюдения профессиональных автоэлектриков, которые они регулярно фиксируют в цифровой базе данных своих предприятий. Так, специалист одного из столичных дилерских центров рассказал нашему корреспонденту, что чаще всего сезонные проблемы с электрикой (прежде всего — с разъемами) возникают из-за воздействия влаги.

Свою негативную роль играет и соль, которой обильно посыпают дороги в холодное время года. А вода и солевой раствор, как известно — хорошие проводники электрического тока, поэтому их попадание в разъем могут легко спровоцировать короткое замыкание.

Но это еще не все: их воздействие на металлические элементы электропроводки достаточно быстро вызывают коррозию последних. И вот здесь возникает самое неприятное для водителя — кратковременные «плавающие» дефекты. Они обычно не проявляются при сухой погоде, но зато быстро «оживляются» в условиях повышенной влажности. Например, в дождь или туман внезапно загорается «чек» на торпедо, моргают световые приборы, гаснет дисплей...

Фото ridgelineownersclub.com

Вполне ожидаемо, что наиболее часто подобные негативные ситуации эксперты фиксируют в подержанных ТС. Однако, как отмечают специалисты техцентров, солидную долю транспорта, которая грешит различными проблемами электрооборудования, составляют и относительно молодые (в возрасте 3-5 лет) автомобили. Поэтому подкапотной электрике всегда следует уделять повышенное внимание, особенно в осенне-зимний сезон. Тем более, что это вполне под силу каждому водителю, достаточно лишь соблюдать простые правила.

Прежде всего, нужна регулярная проверка состояния всех визуально доступных узлов электропроводки. Их надо очищать от грязи и пыли, а провода и разъемы следует внимательно осматривать на предмет обрывов, трещин, потертостей и попадания влаги.

Если кабели размещаются в скрытых полостях, то здесь осмотру подлежат резиновые уплотнители и заглушки. Так же требуется периодически очищать от пыли и грязи соединения элементов, а металлические контакты предохранителей, реле и колодок должны быть без следов окисления.

Фото портала АвтоВзгляд.

Для чистки современной автомобильной электрики сегодня широко используют средства автохимии. Эти препараты представлены десятками различных брендов, среди которых за последние годы появились эффективные составы российского производства. К таковым, например, можно отнести отечественный очиститель электроконтактов марки Ruseff.

Этот препарат, который выпускают в форме аэрозоля, предназначен для быстрого удаления окислов и следов коррозии на контактах и элементах электрооборудования автомобиля. Подобная процедура позволяет за короткое время полностью восстановить их работоспособность.

После завершения чистки разъемов не будет лишним дополнительно обработать их специальным антикоррозионным спреем. Все это в комплексе надежно защитит их последующего воздействия сырости, а также от мокрой грязевой взвеси, попадающей под капот автомобиля.