Иранская подножка: война в Персидском заливе ударит по многим российским автовладельцам

Война на Ближнем Востоке — очередная, далеко не первая и точно не последняя — уже нанесла удар по экономикам целого ряда стран, находящихся вдалеке от Персидского залива: до 20% мировой торговли нефти идет через Ормузский пролив. Однако не «черным золотом» единым богаты эти земли, а танкеры и балкеры стоят подальше от опасной зоны и через тонкий пролив идти не спешат. Этот простой очень скоро скажется на весьма неожиданном нюансе эксплуатации премиальных европейских машин. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Текущие события и вызванные ими обстоятельства неумолимо ведут к мысли: надеяться на сложные технологические продукты прямо сейчас не стоит. Чем проще техника — тем выше шанс содержать ее в исправности. Сложности с фирменными оригинальными запчастями, что везли в Россию из ОАЭ, уже замечены, а ведь прошло-то всего пара недель «бессмысленной ярости» Трампа.

Европейские заправки уже переписывают ценники, а государства Старого Света готовятся раскупорить топливные запасы, хотя финала столкновения и каких-либо перспектив скорого возвращения арабской нефти на мировые рынки не просматривается. Впрочем, не только нефть, вернее ее дефицит, представляет угрозу.

Туда же стоит отнести и природный газ: и как энергоноситель, и как сырье для целого ряда необходимых продуктов. Из газа, например, делают крайне необходимые для сельского хозяйства азотные удобрения. Карбамид необходим и для подкормки растений, и для борьбы с вредителями, и для усиления действия гербицидов. Его еще называют «мочевина». Знакомое многим автомобилистам слово, не так ли?

Для снижения вредных выбросов и очистки выхлопных газов в дизельных двигателях целого ряда европейских производителей используют мочевину: это не присадка в топливо и не средство повышение мощности, а реагент-очиститель.

Именно он позволяет добиться тех самых показателей стандартов «Евро-5» и «Евро-6» на, скажем, современных Mercedes-Benz. Под брендом AdBlue высокоочищенная мочевина продается в канистрах по всему свету и позволяет дизельному двигателю работать с меньшим выхлопом. А без нее — мощность снижается.

Так вот: порядка 45% мирового производство мочевины связанно, вы не поверите, с Ормузским проливом. Первыми, конечно, пострадают фермеры, которое в этом году свои удобрения не получат, а вот вторыми — владельцы дизельных автомобилей. Канистра AdBlue и так стоила недешево, а тут создаются условия, чтобы она сначала подорожала, а потом — и вовсе исчезла с полок. Привет, глобализация!