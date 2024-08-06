Кадровый голод: автосервисы заявили о нехватке квалифицированных сотрудников

По результатам первого полугодия текущего года выяснилось, что станции техобслуживания по-прежнему испытывают нехватку сотрудников: в некоторых случаях дефицит кадров составляет 30%. Среди наиболее востребованных работодателем специалистов оказались детейлеры, слесари, электрики, механики и шиномонтажники.

Ни повышение зарплат, ни улучшение условий труда пока не могут решить проблему

При этом, по словам экспертов, автосервисы сейчас предлагают достаточно высокую оплату труда, которая, к тому же, постоянно растет. Например, автоэлектрикам в среднем предлагается ставка более, чем в 100 000 рублей в месяц. Однако пока что это не оказывает большого влияния на ситуацию и на одну вакансию по-прежнему приходится в среднем лишь по два соискателя.

— Потребность в кадрах растет. Высокий спрос формирует и сезонность бизнеса. Весна и лето — традиционно самый активный период для ремонта автомобилей, — заявил «Известиям» HR-директор сети СТО FitService Ирина Кулиева.

Кроме повышения оплаты труда, СТО принимают и другие меры для решения кадровой проблемы. К примеру, сотрудничают с профильными учебными заведениями, нанимают людей без опыта работы с последующим обучением, вводят различные льготы и бонусы.