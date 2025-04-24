Suzuki отзывает 3756 автомобилей SX4 и Vitara для замены вакуумного насоса

Росстандарт и компания Suzuki инициировали отзывную моделей SX4 и Vitara. Проданные с 2016 по 2022 годы автомобили требуют замены вакуумного насоса. Ремонтные работы, разумеется, будут проведены бесплатно.

Росстандарт и уполномоченные представители бренда Suzuki в России объявили о старте добровольной отзывной кампании, которая затронет почти 3,7 тыс. автомобилей моделей SX4 и Vitara. Решение о ее проведении связано с дефектом вакуумного насоса, которая может проявиться при использовании топлива с повышенным содержанием этанола. Неисправность способна повлиять на работу тормозной системы.

Для устранения проблемы дилерские центры проведут бесплатную замену детали на всех затронутых автомобилях. Владельцам порекомендовали проверить принадлежность своего авто к отзывной кампании через VIN-код, используя официальные перечни или специальные онлайн-сервисы. Производитель также направит персональные уведомления клиентам.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что китайский автопроизводитель BAIC проводит в России отзывную кампанию для нескольких своих моделей. На все эти автомобили будут устанавливать систему экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС».