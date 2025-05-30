В России отзывают почти 500 кроссоверов Voyah Free

Владельцев кроссоверов Voyah Free, реализованных в России в период с 13 декабря 2022 года по 12 декабря 2024-го, приглашают в сервисы официальных дилеров. Ничего страшного не обнаружилось: просто необходимо обновить программное обеспечение.

О сервисной кампании, инициатором которой выступил официальный представитель бренда Voyah — компания «Дунфэн Мотор Рус», объявил Росстандарт. Уточняется, что в целом под отзыв подпадает 468 кроссоверов Free.

Причиной проведения кампании стала необходимость русификации автомобилей: интерфейс не отображает информацию и не реагирует на команды на русском языке. Владельцам бесплатно обновят программное обеспечение в дилерских центрах.

Представители Voyah оповестят владельцев «отзывных» кроссоверов по электронной почте или телефону. Впрочем, проверить наличие машины в перечне можно и самостоятельно по VIN-номеру: на сайте Росстандарта или у дилера.