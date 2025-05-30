В России отзывают почти 500 кроссоверов Voyah Free

О сервисной кампании, инициатором которой выступил официальный представитель бренда Voyah — компания «Дунфэн Мотор Рус», объявил Росстандарт. Уточняется, что в целом под отзыв подпадает 468 кроссоверов Free.
Причиной проведения кампании стала необходимость русификации автомобилей: интерфейс не отображает информацию и не реагирует на команды на русском языке. Владельцам бесплатно обновят программное обеспечение в дилерских центрах.
Представители Voyah оповестят владельцев «отзывных» кроссоверов по электронной почте или телефону. Впрочем, проверить наличие машины в перечне можно и самостоятельно по VIN-номеру: на сайте Росстандарта или у дилера.