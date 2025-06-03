В России отзывают более 55 тысяч автомобилей Kia

Под новую отзывную кампанию подпадают кроссоверы Sorento (XM) и Soul (AM), а также седаны Cerato (TD), выпущенные в период с 2010 по 2016 год. В общей сложности в сервисах официальных дилеров ждут 55 350 автомобилей.

Как объясняется на сайте Росстандарта, отзывная кампания связана с потенциальным риском короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU), расположенного в моторном отсеке. Чтобы решить эту проблему, на потенциально неисправных машинах заменят два предохранителя, а на крышку блока наклеят корректные стикеры.

Представители Kia уведомят владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости посещения СТО звонком и по почте, хотя проверить VIN возможно и самостоятельно на сайте Росстандарта. Ремонтные работы для клиентов будут проведены бесплатно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что почти 100 000 автомобилей отзывает в России и Hyundai — в связи с обнаружением схожего дефекта.