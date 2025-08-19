Цена ремонта европейских машин подскочила в России более чем на четверть

За год средняя стоимость ремонта автомобилей из Европы выросла в нашей стране на 26%. С августа прошлого года размер страховых выплат достиг 43,5 млрд рублей.

Подорожали не только услуги сервисменов, но и запчасти

Об этом сообщает телеканал «Известия». Уточняется, что траты по «автогражданке» выросли до 173,3 тыс. рублей — то есть почти на 32%. Размер выплат отечественным автомобилистам напрямую связан со схемами поставок запчастей и их ценником.

В общей сложности автокомпоненты прибавили в цене от 20 до 30%. Максимальные расходы для водителей за обозначенный период возникали в случае импорта комплектующих через Казахстан или Турцию. Ключевым фактором роста цен эксперты называют нехватку квалифицированных кадров.

В обозримой перспективе снижения цен не ожидается. Более того, к концу текущего года есть все шансы, что к сегодняшним прайсам добавится еще пять, а то и 10% сверху.