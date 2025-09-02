В России начали по-новому работать автосервисы

В нашей стране с 1 сентября вступили в силу нововведения, касающиеся услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Например, теперь разрешены электронные заказ-наряды и акты, а бумажная книга отзывов канула в небытие. Прибавились требования к цифровой оснащенности сервисов.

Клиентам обязаны сообщать о цене ремонта и гарантиях в онлайне

Об этом в своем телеграм-канале сообщил «Союз Автосервисов», опубликовавший список ключевых правил. Уточняется, что в обязательном порядке должно вестись онлайн-информирование клиентов о ценах и гарантийных условиях. Четко определены сроки гарантии на различные виды работ и категории комплектующих, расписан порядок возврата брака и урегулирования споров.

Введена детализация стадий обслуживания авто, а также порядок фиксации и согласования дополнительных работ. Согласие автовладельцев на проведение каких-либо процедур должно фиксироваться через сайт.

Появился акцент на отслеживании происхождения запчастей — подразумеваются сертификаты и защита от контрафакта. Клиент имеет право выбрать необходимые детали самостоятельно, но при этом обязан дать свое согласие письменно. Предусмотрена обязательная утилизация масел, фильтров и отходов.