Эксперт рассказал о ближайших перспективах обслуживания японских авто в России

Абсолютное большинство импортных автомобилей на наших дорогах — японские. И число таких машин, несмотря на ограничения официальных поставок, только растет: порт Владивосток работает, как швейная машинка, да и с временно неспокойного ближневосточного направления к нам едут главным образом изделия японского автопрома.
Кстати, из Китая к нам также поступают собранные в КНР, но изначально, «де-юре», так сказать, японские машины: бенефис «поднебесных» Mazda, нашедших только в этом году более 6000 российских хозяев — тому пример. Но автомобиль мало купить — его надо содержать. И оттого как мы с этой задачей справимся, будет во многом зависеть и ресурс, и срок службы транспортного средства.
В графе «за» смело можно разместить опыт ремонта и «руки»: знания и навыки, накопленные отечественными механиками за 30 последних лет, никуда не делись. Более того, японские автомобили выгодно отличаются от китайских, в частности, своей ремонтопригодностью: еще до появления новой модели у дилеров уже есть и мануалы по ее обслуживанию, и заранее сформированные курсы по обучению механиков. У «японских» дилеров, естественно.
Далее этот «скрипт» плавно перетекает в профильные и клубные сервисы, а после — и в гаражи. Впрочем, «инноваций» там немного — японский автопром ортодоксален, к резким переменам не склонен. Другое дело — запчасти. Об оригинальных деталях в силу их заоблачных цен сейчас российскому автомобилисту можно только мечтать, а доступные на маркетплейсах аналоги от совершенства невероятно далеки. Абсолютное большинство — банальная низкокачественная китайская подделка, в которой процент брака давно перешагнул все мыслимые и немыслимые красные линии. И как в таких условиях будем машины ремонтировать?
— Японский автомобиль изначально и на данный момент — это комплексный продукт, в который помимо самого транспортного средства входит и сервис, и запчасти. Все то, что необходимо автовладельцу для комфортной эксплуатации машины. Компетенции российских мастеров как были высоки, так и остаются: они никуда не исчезли, — утверждает руководитель отдела планирования и развития дилерской сети «СУЗУКИ МОТОР РУС» Александр Федоров. — Что касается автокомпонентов для любого ремонта, то возможности Suzuki изначально позволяли организовать доставку нужной детали клиенту в сжатые сроки.
Однако цены действительно выросли значительно, причины тому известны. В частности, логистика заметно усложнилась. По этой причине и мы, и наши коллеги из других японских брендов сконцентрировали усилия на создании линеек локализованных запчастей. У нас это Suzuteс: моторное масло, тормозные колодки, свечи, воздушные и салонные фильтры, а на подходе уже и масляный фильтр, и тормозные диски.
Наши запчасти, во-первых, сделаны с соблюдением стандартов и требований производителя, официально сертифицированы в РФ, а также испытаны сотрудниками российского офиса Suzuki не только на корпоративных, но и на личных автомобилях. Благодаря запуску линейки Suzutec мы по-прежнему можем предложить нашим клиентам выгодные акции и кампании, позволяющие получить качественное обслуживание машины у официального дилера, но с хорошим дисконтом. И в дальнейшем проводить подобные сервисные кампании планируем, — резюмирует собеседник портала «АвтоВзгляд».
Для всех ценителей японских автомобилей, в числе которых и ваш корреспондент, остается единственный верный путь, позволяющий и машину добротными запчастями отремонтировать, и не переплатить: внимательно изучать успешный опыт коллег, используя их лайфхаки, искать акции и скидки. Они, как видите, есть и сегодня.
Проще говоря, на первый план выходит с одной стороны ранее планирование любого ремонта, а с другой — осознание, что потраченное на поиск время окупится сэкономленным бюджетом. А если надо здесь и сейчас, без оглядки и подготовки — платить придется по полному тарифу.