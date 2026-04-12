Эксперт рассказал о ближайших перспективах обслуживания японских авто в России

Один из ключевых вопросов, которым сейчас задаются собственники иномарок — это вопрос сервисного обслуживания, в частности — наличия и доступности автозапчастей. Дефицита на данный момент не прослеживается, хотя некоторые наименования стали редкими и требуют ожидания. Однако цены на автокомпоненты продолжают расти, что уже сказывается на качестве и, главное, количестве полученного автомобилем ремонта. Как будут дальше жить обладатели японских машин порталу «АвтоВзгляд» рассказал Александр Федоров, руководитель отдела планирования и развития дилерской сети «СУЗУКИ МОТОР РУС».

Абсолютное большинство импортных автомобилей на наших дорогах — японские. И число таких машин, несмотря на ограничения официальных поставок, только растет: порт Владивосток работает, как швейная машинка, да и с временно неспокойного ближневосточного направления к нам едут главным образом изделия японского автопрома.

Кстати, из Китая к нам также поступают собранные в КНР, но изначально, «де-юре», так сказать, японские машины: бенефис «поднебесных» Mazda, нашедших только в этом году более 6000 российских хозяев — тому пример. Но автомобиль мало купить — его надо содержать. И оттого как мы с этой задачей справимся, будет во многом зависеть и ресурс, и срок службы транспортного средства.

В графе «за» смело можно разместить опыт ремонта и «руки»: знания и навыки, накопленные отечественными механиками за 30 последних лет, никуда не делись. Более того, японские автомобили выгодно отличаются от китайских, в частности, своей ремонтопригодностью: еще до появления новой модели у дилеров уже есть и мануалы по ее обслуживанию, и заранее сформированные курсы по обучению механиков. У «японских» дилеров, естественно.

Фото: avtovzglyad.ru

Далее этот «скрипт» плавно перетекает в профильные и клубные сервисы, а после — и в гаражи. Впрочем, «инноваций» там немного — японский автопром ортодоксален, к резким переменам не склонен. Другое дело — запчасти. Об оригинальных деталях в силу их заоблачных цен сейчас российскому автомобилисту можно только мечтать, а доступные на маркетплейсах аналоги от совершенства невероятно далеки. Абсолютное большинство — банальная низкокачественная китайская подделка, в которой процент брака давно перешагнул все мыслимые и немыслимые красные линии. И как в таких условиях будем машины ремонтировать?

— Японский автомобиль изначально и на данный момент — это комплексный продукт, в который помимо самого транспортного средства входит и сервис, и запчасти. Все то, что необходимо автовладельцу для комфортной эксплуатации машины. Компетенции российских мастеров как были высоки, так и остаются: они никуда не исчезли, — утверждает руководитель отдела планирования и развития дилерской сети «СУЗУКИ МОТОР РУС» Александр Федоров. — Что касается автокомпонентов для любого ремонта, то возможности Suzuki изначально позволяли организовать доставку нужной детали клиенту в сжатые сроки.

Однако цены действительно выросли значительно, причины тому известны. В частности, логистика заметно усложнилась. По этой причине и мы, и наши коллеги из других японских брендов сконцентрировали усилия на создании линеек локализованных запчастей. У нас это Suzuteс: моторное масло, тормозные колодки, свечи, воздушные и салонные фильтры, а на подходе уже и масляный фильтр, и тормозные диски.

Наши запчасти, во-первых, сделаны с соблюдением стандартов и требований производителя, официально сертифицированы в РФ, а также испытаны сотрудниками российского офиса Suzuki не только на корпоративных, но и на личных автомобилях. Благодаря запуску линейки Suzutec мы по-прежнему можем предложить нашим клиентам выгодные акции и кампании, позволяющие получить качественное обслуживание машины у официального дилера, но с хорошим дисконтом. И в дальнейшем проводить подобные сервисные кампании планируем, — резюмирует собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото: Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Для всех ценителей японских автомобилей, в числе которых и ваш корреспондент, остается единственный верный путь, позволяющий и машину добротными запчастями отремонтировать, и не переплатить: внимательно изучать успешный опыт коллег, используя их лайфхаки, искать акции и скидки. Они, как видите, есть и сегодня.

Проще говоря, на первый план выходит с одной стороны ранее планирование любого ремонта, а с другой — осознание, что потраченное на поиск время окупится сэкономленным бюджетом. А если надо здесь и сейчас, без оглядки и подготовки — платить придется по полному тарифу.