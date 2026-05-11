Свинцовая копь: почему официальные дилеры китайских брендов завалены старыми АКБ

Новый век — новые правила. Отечественное дилерское сообщество тяжело переживает массовый переход на торговлю китайскими автомобилями, ведь четыре года с «восточным партнером» так и не стали достаточным условием для выстраивания полновесной и уверенной трудовой деятельности. Новые «нюансы» открываются буквально каждый день. В частности — «свинцовые нюансы». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

О бесконечной и, похоже, бессмысленной попытке отечественного дилерского сообщества выстроить взаимоотношения с китайскими автомобильными дистрибуторами переломан лес копий, а воз и ныне там: традиционная схема работа, привитая японцами, европейцами, корейцами и где-то даже американцами, не работает, а новая — не строится. Не растет кокос. Причем речь идет буквально о каждом аспекте взаимодействия: от продукта до операционной деятельности.

Простой пример — новый «чайнакар», прибывающий на площадку официального дилера. По японским стандартам, «рекламация» (читай — мелкое повреждение одной из трехсот единиц поставленной продукции) — повод для проведения тщательной проверки. У китайцев все намного проще: в процессе доставки зачастую страдает и внешний вид, и техническое состояние.

И никакого, увы, это уже не удивляет: единственное, к чему привели четыре полных года сотрудничества — это принятие, следующее за отрицанием и торгом. Яркое подтверждение последнего нашлось в ремзоне дилера одного «поднебесного» бренда, которая буквально завалена визуально вполне себе свежими аккумуляторными батареями. Что за беда такая напала на ДЦ, что пришлось менять АКБ в товарных количествах?

Оказалось, что новые машины, прибывающие на продажу, сплошь страдают мертвыми батареями: некоторые не хотят заводиться сразу, как скатили с автовоза, другие приезжают по гарантии уже через месяц. Симптом — севшая АКБ, вереница неисправностей на приборной панели и налитые кровью глаза «счастливого обладателя», только-только отвалившего несколько миллионов за право блистать во дворе покупкой. Блистать, а не прикуривать ее от соседского «Жигуля». Диагностическое оборудование показывает, что зарядки будет недостаточно — необходима замена батареи. На новом автомобиле!

Интересно, что причину неполадки официалы не знают: то ли АКБ на заводе ставят бракованные, то ли «просрочка», то ли утечка тока, то ли снег не пошел. Однако бензиновые кроссоверы — а речь о них — нуждаются в замене источника тока буквально в первые же дни после выхода на дороги общего пользования. Желательно — еще до выдачи ТС в автосалоне.

В наличии у дилера, естественно, такого объема аккумуляторных батарей нет, поэтому начинают ся «костыли» и прочие попытки перекрутиться, дабы и «волки» уехали сытым, и китайская дистрибуция успела провести замену неисправной запчасти по рекламации. Бюрократия, как известно, дело не быстрое. И в этом с Поднебесной мы очень схожи. Пожалуй, что только в этом.