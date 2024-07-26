Страховщики предупредили о проблемах с доставкой автозапчастей в Россию

По словам президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, которого цитируют «Известия», после усиления санкций вообще исчезло такое понятие, как экспресс-доставка запчастей. Даже за дополнительные деньги быстро заказать нужные детали невозможно — платежи просто не проходят. При этом прорабатываются альтернативные варианты вроде сотрудничества с отдельными банками Китая или расчетов через Турцию в криптовалютах.
— Новые западные санкции в этом году значительно усложнили проведение международных расчетов, из-за этого удлинились сроки поставки автозапчастей, — отметил Евгений Уфимцев.
Выхода из ситуации пока страховщики не видят, кроме увеличения установленного законом срока ремонта по ОСАГО, чтобы иметь возможность чинить клиентские машины, а не выплачивать водителя безальтернативную денежную компенсацию.