Эксперты рассказали, что реально происходит на российском рынке автозапчастей

На российском рынке автомобильных запчастей все еще наблюдаются проблемы — связанные и с дефицитом комплектующих, и с логистикой. Поэтому детали продолжают уверенно дорожать. А чего ждать дальше, рассказали профессионалы.

С экспертами рынка пообщались наши коллеги из «Российской газеты». Так, директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова подтвердила, что кузовные запчасти стали менее доступны для большинства марок, кроме LADA, а их стоимость заметно выросла, включая б/у сегмент. С китайскими авто проблем меньше, но редкие детали все равно приходится ждать до трех месяцев. В целом цены на расходники за год выросли на 15-25%, хотя на некоторые позиции (преимущественно немецкие) наблюдалось снижение.

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова указала на сложности с логистикой из-за санкций, что увеличивает стоимость поставок. В дефиците остаются кузовные детали для редких моделей, электронные компоненты и запчасти для электромобилей. Наиболее стабильны поставки расходников: фильтров, тормозных колодок, масел. Однако подбор аналогов для электронных блоков управления и датчиков ADAS остается проблемой.

Генеральный директор ООО «ЭМ Рус» Илья Рашкин отметил активное продвижение китайских аналогов, особенно для японских и европейских авто. Параллельный импорт поддерживает рынок расходников, но спрос смещается в сторону более доступных решений.

В свою очередь директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Иларион Демчиков спрогнозировал дальнейший рост цен, хотя и не такой резкий, как ранее. Дефицит оригинальных запчастей, по его словам, сохраняется, а их стоимость увеличилась на 50-80%, тогда как аналоги подорожали на 25-45%. Крупные поставщики пока реализуют старые запасы, сдерживая розничные цены на ходовые позиции.