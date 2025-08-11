Эксперт Демчиков рассказал, какие запчасти чаще всего подделывают в 2025 году

За последние три года рынок автомобильных комплектующих в России претерпел серьезные изменения. Ряд компаний свернули свою деятельность, тогда как другие заметно сократили присутствие, что позволило укрепиться уже зарекомендовавшим себя игрокам и выйти на рынок совершенно новым. В том числе тем, что предлагают откровенно некачественную или поддельную продукцию.

В беседе с «Российской газетой» директор по маркетингу информационно-торговой платформы Emex Иларион Демчиков отметил, что сейчас наблюдается нехватка отдельных категорий деталей — в частности стекол, кузовных деталей и фар. Кроме того, остро ощущается дефицит электронных компонентов: ключей, блоков управления и систем безопасности.

По словам эксперта, в 2025 году стоимость автомобильных запчастей вырастет на 5-15% из-за увеличения расходов на перевозку и колебаний курса рубля. Нестабильность последнего сильнее всего влияет на импортные товары, которые занимают значительную долю рынка. Дополнительное давление оказывают санкции и необходимость поиска альтернативных маршрутов доставки.

Проблема фальсификата остается острой: по данным отраслевых объединений, доля подделок в некоторых сегментах достигает половины. Чаще всего копируют расходные материалы для таких автомобилей, как BMW, Mercedes-Benz, Toyota и других популярных марок. В группе риска — тормозные колодки, фильтры, свечи, масла и ремни. Для борьбы с подделками внедряются системы маркировки, QR-коды и цифровые методы проверки подлинности.

Помимо прочего, активно развиваются цифровые технологии: онлайн-каталоги, ИИ-решения для подбора деталей по VIN-номеру, чат-боты и мобильные приложения. Растет спрос на восстановленные и контрактные запчасти, чему способствует дефицит оригинальной продукции. Таким образом, рынок движется к цифровизации, диверсификации и развитию альтернативных решений, подытожил эксперт.