2 в 1: оригинальный презент водителю и практическая польза его автомобилю

Несмотря на то что в наших силовых структурах, включая армию и флот, служат десятки тысяч представительниц прекрасного пола, отмечаемый 23 февраля День защитника Отечества традиционно (так уж исторически сложилось) воспринимается многими как праздник для сильной половины человечества. Включая и мужчин-автомобилистов, которых среди обладателей «железных коней» пока еще гораздо больше, чем женщин. И если вы в этот день хотите ублажить своего «автомобилизированного» родственника, друга или коллегу каким-либо презентом, подыщите ему вещь, которая однозначно порадует его как водителя.

Очевидно, что желание того или иного человека преподнести ближнему своему значимый подарок можно только приветствовать, особенно когда он делается от души. Автомобилисты, особенно рачительные, с этим мнением соглашаются безоговорочно — у хозяйственного, рукастого водителя любая вещь найдет свое место в салоне или багажнике машины.

Но, согласитесь, будет еще лучше, когда преподнесенный презент впоследствии окажется еще и практически полезным, например, в дальней дороге или при работе в гараже. А раз так, то на роль праздничных презентов могут претендовать самые разные товары, начиная от электронных гаджетов и заканчивая востребованными расходниками, автокосметикой и даже комплектующими.

ЧИСТОЕ СТЕКЛО

Любой и каждый автовладелец знает цену идеальной чистоты лобового стекла. Это и комфорт восприятия происходящего перед машиной, когда не нужно «двигать телом», пытаясь рассмотреть необходимое. А также это элемент безопасности как самого водителя, так и остальных участников движения, поскольку даже короткий момент отвлечения внимания может стать причиной аварии.

У нас с неисправными «дворниками», не обеспечивающими достаточного обзора при вождении, эксплуатировать автомобиль просто запрещено. Поэтому хорошим подарком для автолюбителя может стать набор качественных щеток стеклоочистителя. Меняются они довольно часто, поэтому одариваемый точно это оценит.

Фото производителя

Как вариант, можно выбрать щетки стеклоочистителя AUTOREPAR, которые полностью соответствуют необходимым современным параметрам подобного типа расходников для машины. Они просты в установке и применимы для большинства автомобилей, что обеспечивается наличием прочных адаптеров на различные типы рычагов. Подобрать комплект для нужной машины не составит труда.

В ассортименте есть стандартные каркасные щетки и бескаркасные, которые имею лучшую аэродинамику и равномерно и плотно прилегают к большинству лобовых стекол разной формы благодаря технологии двойной микропрецизионной резки, протирая его качественно и без оставления полос. Щетки данного производителя долговечны и произведены с использованием современных материалов. Например, тефлонового порошка, нанесение которого делает резиновый скребок устойчивым к ультрафиолету.

ВИДЕО КАК ВАЖНЫЙ АРГУМЕНТ

Есть еще один вариант интересного подарка для автовладельца, который и к любой машине подойдет, и по своей полезности и востребованности сегодня может поспорить с любым автомобильным гаджетом. Речь идет о видеорегистраторе для машины. Он устанавливается на лобовое стекло и может вести съемку всего происходящего практически круглосуточно. Иначе говоря, он может стать как важным аргументом в пользу автовладельца при любой нестандартной дорожной ситуации, так и источником интересных видеороликов. Разумеется, гаджет должен уметь выдавать качественную картинку с хорошей детализацией.

Фото производителя

Причем хорошее и четкое качество картинки может понадобиться в любое время суток. Также имеет важное значение, насколько удобно «изымать» фото и видео с устройства для дальнейшего использования. Хорошим вариантом такого подарка может стать компактный видеорегистратор Flash 2K от Neoline, который при своей небольшой стоимости обладает довольно приличными возможностями.

Гаджет записывает видео в формате 2K с технологией HDR, поэтому его целесообразно укомплектовать сразу емкой картой памяти (здесь она может быть до 256 Гб). Воспользоваться записанным контентом не составляет сложностей, можно подключаться к устройству по Wi-Fi. Есть функция TimeLaps, а также охранный парковочный режим, когда при срабатывании датчика удара начинается запись происходящего.

ЗАПАСНОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Еще один вариант нужного и практичного подарка, также имеющего отношение к обслуживанию автомобиля и, в какой-то мере, к безопасности, это пуско-зарядное устройство (ПЗУ). Это своеобразная палочка-выручалочка на тот случай, когда автовладелец сталкивается с тем, что аккумулятор по какой-то причине не может запустить автомобиль. Это может случиться утром на парковке или в дальней поездке. Когда АКБ со своей задачей не справляется, как раз и используют подобное устройство, которое лежит наготове в бардачке или в багажнике.

Фото производителя

Разумеется, ПЗУ должно обладать необходимыми характеристиками, чтобы всегда можно было на него рассчитывать. У него должна быть емкая батарея с защитой от саморазряда, чтобы его хватало надолго без подзарядки. Устройство должно «уметь» выдавать достаточный пусковой ток, чтобы им можно было запускать моторы большого объема. Также, учитывая специфику использования, оно должно иметь серьезный запас прочности и защиту от перегревов.

Все это имеется, например, у портативного пуско-зарядного устройства CarkuElite. Емкость батареи у него 20000 мАч, пиковый ток 1500 А, пусковой ток 600 А. Это самый продвинутый продукт в линейке производителя, который может служить и внешним источником питания. Его фишкой является наличие входа/выхода USB-C 100 Вт. Это позволяет быстро зарядить как само устройство, так и гаджеты, поддерживающие быструю зарядку.

НАДЕЖНЫЙ АККУМУЛЯТОР

Безусловно, в холодное время года на роль востребованных у многих водителей презентабельных автокомпонентов могут претендовать и автомобильные стартерные аккумуляторы (АКБ). И уже если вы в качестве подарка решили выбрать подобный вариант автономного источника питания, есть смысл обратить внимание на модели последнего поколения, отличающиеся улучшенными эксплуатационными характеристиками. В качестве примера такого АКБ можно привести новинку нынешнего сезона — автомобильную премиальную EFB-батарею известного французского бренда Steco.

Фото производителя

В нашу страну автомобильные аккумуляторы данной марки поставляются на вполне законных основаниях — эксклюзивное право на импорт приобрела одна российская компания, занимающаяся зарубежными поставками АКБ. Что касается эксплуатационных свойств EFB-батарей Steco, то каждая из них представляет собой основательно модернизированную версию обычного аккумулятора с жидким электролитом.

В числе важных конструктивных особенностей эксперты отмечают применение в аккумуляторной свинцовой пасте специальных углеродных добавок, а также использование особых сепараторов, надежно удерживающих активную массу на пластинах АКБ. Благодаря этому EFB-батареи обладают высокой устойчивостью к вибрации и глубоким разрядам. Кроме того, они быстрее заряжаются и выдерживают вдвое больше циклов разряда-заряда в сравнении с обычными автомобильными АКБ.

ЧТОБЫ МОТОР ДОЛЬШЕ СЛУЖИЛ

Неплохим и довольно ценным подарком автолюбителю может стать, например, канистра проверенного моторного масла. Менять его приходится часто, поскольку регулярное обновление масла является необходимым мероприятием для сохранения ресурса любого двигателя. Поэтому такой презент может быть приятен и полезен для многих автовладельцев.

Ключевым моментом, разумеется, является качество подарка. И поскольку хорошее (читай, настоящее) импортное масло сейчас найти непросто, многие отечественные владельцы авто давно перешли на продукты российских производителей, которые сейчас ничем не уступают мировым аналогам.

Фото производителя

Например, одним из таких проверенных в деле продуктов, который не зазорно подарить даже знающему автолюбителю, может стать моторное масло СNRG. В частности, стоит внимания линейка смазочных материалов N-Force Supreme, разработанных и созданных по собственной технологии N-Technology. С декабря 2025 года синтетические масла 5W-30, 5W-40 и полусинтетика 10W-40 выпускаются в спецификации API SP.

Они подходят для бензиновых и дизельных двигателей последних поколений с турбонаддувом и без, кроме дизельных двигателей с сажевыми фильтрами. А также для двигателей с прямым впрыском топлива, включая топливные системы высокого давления Common Rail. То есть вариант довольно универсального подарка для автовладельца, как говорится, налицо.

КАК НАВЕСТИ ГЛЯНЕЦ НА КОЛЕСАХ

Конечно же, более чем достойным вариантом презента для водителя могут служить и популярные средства автокосметики. Правда, как свидетельствует практика, из-за того ее многообразия, которые мы сегодня наблюдаем на российском рынке, у отдельных пользователей иногда возникает проблема выбора.

Чтобы в таких случаях не возникало сложностей, специалисты рекомендуют обратить внимание на специализированные препараты, предназначенные для ухода за значимыми элементами экстерьера автомобиля. Так, допустим, вы точно не ошибетесь в своем выборе, если выберете в качестве подарка современный состав для облагораживания легкосплавных колес.

Фото производителя

Их выпускают в разнообразных форм-факторах, но оптимальный вариант, по мнению экспертов, — жидкостные спреи последнего поколения, отличающиеся усиленными эксплуатационными возможностями. Как вариант, можно порекомендовать довольно необычный по своему применению очиститель колесных дисков Felgen-Reiniger Spezial, разработанный немецкой Liqui Moly.

Одна из его отличительных особенностей — присутствие в составе продукта жидких цветовых индикаторов. Благодаря им спрей, нанесенный на колесный диск, приобретает фиолетовый цвет, который фиксирует обработанные фрагменты колеса и четко выделяет те его участки, которые были пропущены. Кроме того, цветовая индикация помогает не пропустить остатки средства при его смывании водой. Уже после высыхания на диске формируется защитный слой, уменьшающий риск повторного образования трудно удаляемых загрязнений.

ВОЗДУХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ

Любой автовладелец, который тщательно следит за своим автомобилем, знает, насколько важно, каким воздухом «дышит» его двигатель. Поэтому чистота поступающего в мотор воздуха имеет важное значение. От этого зависит непосредственная защита движка от износа, оптимальный состав топливовоздушной смеси, расход топлива и уровень токсичности отработавших газов. Согласитесь, немало поводов, чтобы следить за состоянием воздушного фильтра и при необходимости его менять.

Фото производителя

При этом данный автокомпонент должен обладать рядом необходимых качеств для эффективного выполнения своих функций. Точность посадки фильтра и его герметичность должны исключать попадание грязи в двигатель, а фильтрующий элемент должен быть устойчивым к термическим, внешним и химическим воздействиям.

Именно такими свойствами обладают воздушные фильтры Autorepar. Площадь фильтрации и количество слоёв гофрировки этих фильтров обеспечивают эффективность и достаточно долгий срок службы их использования. Подобный подарок может прийтись по душе любому автомобилисту, следящему за состоянием своего авто. Тем более что замена воздушного фильтра — мероприятие довольно регулярное, а подобрать нужный под интересующую модель авто у упомянутого производителя не составит труда.

Данная подборка не является конечной, найдется еще много вариантов совместить в подарке, что называется, приятное с полезным. Главное — это сама идея: практичные подарки еще возможны, стоит только повнимательнее присмотреться к интересам человека. Ну а интересы и мысли автовладельца — это очень широкий спектр для фантазии при выборе презента.