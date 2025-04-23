Changan Nevo Q07, представленный на Шанхайском автосалоне, приедет в Россию

Казалось бы, Nevo Q07 — это просто очередной кроссовер от китайского бренда, но на самом деле речь идет об автомобиле, который качественно отличается от своих предшественников. И в 2026 году он доберется до российского рынка, передает с Шанхайского мотор-шоу обозреватель портала «АвтоВзгляд», эксперт Егор Васильев.

Причем все функции модели, доступные в Китае, будут работать и в РФ

Во-первых, Nevo Q07 является лидером по объему внутреннего пространства с коэффициентом использования 0,86. Объем багажника составляет внушительные 763 литра. Задние сиденья имеют электрическую регулировку спинки в диапазоне 43 градуса. Подушки — с подогревом и вентиляцией. При этом их глубина — более 50 см. В результате у Changan получилось организовать салон в соответствии с требованиями премиум-класса, хотя такую задачу, возможно, перед собой и не ставили.

Nevo Q07 — среднеразмерный (4837/1920/1690 мм, колесная база 2905 мм) гибрид с запасом хода в 1450 км. При этом до 215 км он может преодолеть только на электрической тяге, а на самую батарею дают пожизненную гарантию. Расход топлива — 3,9 литра на 100 км, причем при полностью разряженной батарее. В состав установки в зависимости от версии входит 1,5-литровый атмосферник на 98 л.с. или 150-сильный турбомотор на 1,5 литра. С ними работает электрический двигатель, развивающий 224 л.с.

В списке оснащения — множество «умных» систем на базе искусственного интеллекта. Дисплей информационно-развлекательного комплекса диагональю 15,4 дюйма имеет поворотное крепление. При этом у переднего пассажира имеется свой экран на 12,3 дюйма, а задние пассажиры могут пользоваться отдельным тачскрином.

Проекционный дисплей с выводом карты и навигационных подсказок порадует любого современного человека, привыкшего к информационно-насыщенной среде обитания. Кроме того, кроссовер оснащен адаптивной подвеской. Система сканирует пространство перед передними колесами, оперативно перенастраивая характеристики амортизаторов. Еще любопытно, что Nevo Q07 способен разворачиваться на месте и самостоятельно парковаться в ограниченных местах.

В 2026 году Changan Nevo Q07 должен появится в нашей стране. Причем все функции, работающие в Китае, будут доступны и российским потребителям.