MINI порадовала на мотор-шоу в Шанхае целой россыпью новинок

Британская MINI пожаловала на Шанхайский автосалон, прихватив с собой не только модель с открытым верхом, но и спецверсию классического Cooper под названием S Artist. Кроме того, в Китай приехал свежий кроссовер Countryman JCW, не обошлось и без «электричек».

В случае MINI корреспондент портала «АвтоВзгляд» начал охоту за новинками с «Купера» S Artist. Его кузов почти ничем не отличается от классики, помимо набора оригинальных колесных дисков. Мы отметили для себя наличие LED-оптики, а в салоне обратили внимание на аудиосистему Harman/Kardon.

При массе 1352 кг габариты «британца» составляют 3875х1744х1454 мм, колесная база — 2495 мм. Под капотом обнаружился 204-сильный бензиновый мотор, обеспечивающий 300 Нм тяги. Разгон до «сотни» занимает 6,6 с. В пересчете на рубли прайс в КНР находится в пределах 2,4 — 3,2 млн.

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Не менее, а то и более интересен Cooper Cabrio. Его складная крыша открывается за 18 сек на скорости до 30 км/ч. Это может происходить частично, если водитель хочет оставить для себя отверстие наподобие люка. В списке оснащения числятся система динамического контроля устойчивости и автопарковщик. Размеры — 3878х1744х1435 мм.

Похоже, что двигатель позаимствован у предыдущей новинки, но на ускорение до 100 км/ч кабриолет тратит на 0,3 с больше. В смешанном цикле расходуется 6,5 л, диапазон цен составляет 3,5 — 3,6 млн рублей.

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Кроме того, мы не прошли мимо Countryman JCW (John Cooper Works). Его моторная гамма представлена 221-сильным двухлитровым агрегатом, выдающим 300 Нм крутящего момента. Первую «сотню» кроссовер берет за 5,4 с, сжигая 7,7 л топлива на 100 км пути. Габариты — 4447х1843х1643 мм. SUV оценивается в 3,5 млн «целковых».

Напоследок осмотрели 258-сильный электрокар JCW. Тяги у него, как у вышеописанного «Катримэна», размеры — 3858х1756х1458 мм. Емкость батареи неизвестна, на 100 км пробега расходуется 13,8 кВт. На местном рынке этот «зеленый» автомобиль оценивается в 2,5 — 3,4 млн рублей.