Эксперт объяснил, что будет, если залить в двигатель слишком много масла

Автовладельцы прекрасно осведомлены о необходимости поддерживать в двигателе машины определенный уровень масла. При этом многие ошибочно полагают, что опасен для мотора только недостаток смазки, хотя не меньшие риски «прикончить» силовой агрегат сопряжены и с ее избытком.

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с RG.ru назвал сразу несколько причин, из-за которых уровень моторного масла может подниматься выше нормы — не считая, разумеется, той, когда автовладелец сам по неосторожности заливает слишком много жидкости.

И первая — это попадание в смазку бензина или дизеля при, например, неисправности топливного насоса. В таком случае уровень может подняться до критического, свойства масла — резко ухудшиться, давление в системе — вырасти. Как итог: образование нагара в цилиндрах, а также выдавливание прокладок и сальников. Аналогичная ситуация порой наблюдается зимой — у тех водителей, что практикуют лишь короткие поездки. Форсунки, по словам эксперта, подают слишком много горючего, которое просачивается в поддон и не успевает испаряться.

Помимо топлива, в масло может попадать и антифриз. Такое возможно, если, например, имеются проблемы с головкой блока цилиндров или теплообменником. Обнаружить этого «врага» можно по эмульсии — на пробке маслозаливной горловины или на щупе.

Наконец, повышенный уровень моторного масла может быть у подержанного автомобиля, который только-только сменил хозяина: хитрые продавцы, чтобы скрыть низкое давление в системе, иногда доливают самую вязкую жидкость из возможных. Причем — не сливая старую смазку. Стоит ли говорить о том, какими последствиями чреваты такие «фокусы»..?

Резюмируя, эксперт рекомендует регулярно проверять уровень моторного масло «вручную», даже если автомобиль оснащен системой электронного контроля. Поскольку последняя не всегда может предупредить водителя об опасности, а устранять поломки, вызванные избытком жидкости в двигателе, сегодня очень дорого.