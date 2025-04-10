Эксперт Евтеев напомнил, что нужно обязательно помыть и почистить в авто весной

К таковым, как в беседе с «Российской газетой» сказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев, относится в первую очередь капитальная мойка подвески. Она нужна, чтобы удалить из скрытых полостей дорожные реагенты, которые провоцируют появление ржавчины, а также сокращают срок службы резиновых уплотнителей.
Во-вторых, на профессиональной автомойке в преддверии жаркого сезона настоятельно рекомендуется почистить радиатор. При высоких температурах система охлаждения двигателя подвергается огромным нагрузкам, и чтобы ей было легче справляться со своей задачей, все элементы должны быть подготовлены.
В-третьих, после зимы стоит провести химчистку кузова автомобиля. От обычной мойки такая процедура отличается тем, что в процессе бережно удаляются все реагенты, металлические вкрапления, битум, случайно попавшая на поверхность краска и прочие загрязнения, которые невозможно убрать без специальных средств и технологий.
Наконец, эксперт советует помыть подкапотное пространство — чтобы загрязнения и те же реагенты не создавали «помех» двигателю и электрике автомобиля. Но здесь важно выбрать «правильных» исполнителей: нужно обращаться только в профессиональные центры, где работы проведут в строгом соответствии со стандартами и регламентами.