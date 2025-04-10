Эксперт Евтеев напомнил, что нужно обязательно помыть и почистить в авто весной

С приходом весны эксперты рекомендуют заехать не только на станцию шиномонтажа и в автосервис, чтобы проверить техническое состояние транспортного средства, но и на мойку — причем не на первую попавшуюся, а ту, где предоставляют много разных «банных» услуг. После зимы необходимо провести сразу несколько важных процедур.

Четыре важные процедуры, которые стоит провести после зимы

К таковым, как в беседе с «Российской газетой» сказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев, относится в первую очередь капитальная мойка подвески. Она нужна, чтобы удалить из скрытых полостей дорожные реагенты, которые провоцируют появление ржавчины, а также сокращают срок службы резиновых уплотнителей.

Во-вторых, на профессиональной автомойке в преддверии жаркого сезона настоятельно рекомендуется почистить радиатор. При высоких температурах система охлаждения двигателя подвергается огромным нагрузкам, и чтобы ей было легче справляться со своей задачей, все элементы должны быть подготовлены.

В-третьих, после зимы стоит провести химчистку кузова автомобиля. От обычной мойки такая процедура отличается тем, что в процессе бережно удаляются все реагенты, металлические вкрапления, битум, случайно попавшая на поверхность краска и прочие загрязнения, которые невозможно убрать без специальных средств и технологий.

Наконец, эксперт советует помыть подкапотное пространство — чтобы загрязнения и те же реагенты не создавали «помех» двигателю и электрике автомобиля. Но здесь важно выбрать «правильных» исполнителей: нужно обращаться только в профессиональные центры, где работы проведут в строгом соответствии со стандартами и регламентами.