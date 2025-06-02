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Эксперт Смит рассказал, как не повредить кузов автомобиля во время мойки

Названы самые популярные ошибки

Многие автовладельцы, пытаясь сэкономить, отказываются от профессионального ухода за машиной, предпочитая чистить и полировать кузов своими силами. Однако ряд методов, которые используют водители, часто наносят больше вреда, чем пользы, безвозвратно повреждая лакокрасочный слой.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Эксперт Смит рассказал, как не повредить кузов автомобиля во время мойки

В беседе с «Российской газетой» основатель сети центров детейлинга CarBase Александр Смит объяснил, что одной из самых распространенных ошибок является использование бытовой химии — такой, как средства для мытья посуды, вместо специализированного автошампуня. Неподходящие продукты часто содержат агрессивные компоненты, которые разрушают защитный слой краски, лишая покрытие блеска и ускоряя процесс окисления.

Необходимо с особым вниманием походить и к вопросу выбору профессиональной химии для ухода. Кислотные составы, популярные благодаря быстрому эффекту, со временем разъедают лак, провоцируя коррозию.

Чтобы не оставить царапин, следует избегать использования жестких щеток, а для стойких загрязнений лучше использовать бесконтактные очистители или деликатные губки. По этой же причине стоит отказаться от щеток зимой — ледяная крошка и частицы грязи под нажатием инструмента оставят на поверхности сетку микроцарапин.

Применение полиролей без предварительного снятия слоя пыли и грязи опасно тем, что мелкие частицы вотрутся в лак, усугубляя дефекты. А глубокие царапины, которые многие пытаются убрать подручными средствами, нередко требуют полной перекраски кузова из-за повреждения грунтового слоя — при отсутствии специального оборудования лучше не приступать к их устранению.

Кроме того, эксперт напомнил, что работа под прямыми солнечными лучами сводит на нет пользу даже от качественных защитных средств — нагретая краска плохо впитывает составы, а быстрое испарение оставляет разводы.

По словам г-на Смита, до 90% случаев серьезных повреждений ЛКП связаны именно с непрофессиональным уходом. Водителям, желающим сохранить внешний вид автомобиля, стоит либо уделить внимание изучению технологии очистки кузова, либо доверить эту работу специалистам — иначе сэкономленные на мойке деньги вскоре придется потратить на полное восстановление кузова.

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