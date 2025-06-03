Тюнинг тормозов автомобиля: крутое решение, решающее множество проблем

Любой владелец подержанного «японца» знает, что беда, которая приходит каждый год, скрывается в каждом колесе: дисковые тормоза — это здорово, действенно и современно, только вот родной наш набор реагентов вынуждает их ежегодно перебирать. Да и запчасти — не дешевеют. Однако русские умельцы нашли решение, позволяющее куда реже разбирать суппорт. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Не двигатель и не коробка передач, а тормоза — самый главный узел автомобиля. Они должны быть исправны, иначе выезжать на дорогу просто опасно. Но российские условия эксплуатации, тяжелые, как ни крути, с долгой зимой, мегатоннами реагентов на дорогах, с постоянными перегревами и лужами, очень быстро выводят их из строя. Фокус, как всегда, в коррозии: тонкие резиновые уплотнители быстро изнашиваются, манжетки рвутся, а в полости направляющих и поршня попадает вода. Дальше — клин.

Сотни автомобилей каждый год просто сгорают из-за заклинившего колеса, еще больше — попадают в ДТП, ведь механизм остановки не работает, как положено. Бонусом — повышенный расход топлива, крайне неприятные звуки и еще целая «панамка» проблем. Вывод, увы, единственный: тормоза — тот узел, который нуждается в обслуживании ежегодно.

Каждую весну приходится покупать ремкомплект, разбирать суппорты, чистить, смазывать, а порой и менять те самые направляющие и поршень: они просто ржавеют, переставая ходить корректно. Такая проблема свойственна большинству подержанных, да и новых автомобилей, однако «русский левша» уже придумал решение.

Фото: globallookpress.com

Десятый раз меняя проклятые детали, автовладелец стервенеет: какого черта, спрашивается? Ну почему мудрый японский, корейский или европейский инженер не в состоянии придумать конструкцию, позволяющую надежно скрыть эти «нежные» элементы от ржавчины? Как показывает практика, к вопросу нужно просто подойти с другой стороны.

А почему бы не сделать те же самые направляющие и поршни из нержавейки? Все же «на поверхности»! И надо же было такому случиться, что клятые санкции буквально толкнули отечественного предпринимателя на производство этих востребованных запчастей! На любом форуме или доске объявлений совсем несложно найти предложение, где мастер под конкретную марку и модель просто выточит нужную деталь из стойкого к коррозии материала.

Современные токарные станки с ЧПУ позволяют сделать точнейшую копию, да и сам элемент, мягко говоря, не самый сложный. Это вам не спутники в космос запускать: посмотрел, померил, да сделал! Стоит «направляшка» или тормозной поршень из нержавейки примерно в полтора-два раза дороже, все ж ручная работа, но прослужит в разы дольше.

Несомненно, его тоже нужно будет периодически доставать и смазывать божественной смазкой для тормозов от Toyota, но весь геморрой от замен или проточек в жалкой попытке убрать тонны ржы — уйдет в прошлое. Кстати, заказ выполнят за пару дней, иногда даже за сутки, а качество, на личном опыте, впечатляющее. Вот тебе, бабка, и санкции.