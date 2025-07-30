Превентивные инвестиции: как сберечь ресурс своего автомобиля

Автомобиль в России — не столько способ добраться из точки А в точку Б, сколько значительная инвестиция, одна из самых дорогих покупок в жизни, ему требуется серьезный уход и много внимания. Даже новому. Чтобы машина прослужила долго и верно, водитель просто обязан обеспечить ей качественное обслуживание и регулярный сервис. Ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание при эксплуатации автомобиля, чтобы продлить срок его службы, сэкономить на обслуживании и сохранить высокую остаточную стоимость, — на портале «АвтоВзгляд».

Правы те, кто говорят о составе автомобильного ресурса: половина закладывается на заводе — вторая на совести владельца. Регулярное техническое обслуживание — важнейший фактор долгой и комфортной эксплуатации, а постоянный контроль за состоянием кузова, двигателя, коробки передач, тормозов и подвески позволяет диагностировать неисправность и повреждение вовремя, то есть на ранней стадии. Своевременное посещение СТО, предписанное регламентом производителя, позволяет выявлять и оперативно устранять потенциальные проблемы до того, как они станут серьезными. Иными словами, крепко экономить на ремонте. А ломаются-то, как известно, все: ни вечный двигатель, ни тем более вечный автомобиль еще не изобретены.

Можно ли улучшить подход? Можно: уменьшить сервисный интервал в полтора или два раза, что особенно актуально для автомобилей, которые работают в тяжелых условиях. К ним, кстати, относится не только регулярное преодоление бездорожья или эксплуатация за полярным кругом, как считают многие, но и обычная городская улица с дорожными заторами, десятками моточасов на холостых оборотах, холодными пусками зимой и жарой летом.

Один из ключевых эпизодов качественного сервиса — выбор и периодичность замены моторного масла. Именно оно отвечает за охлаждение, чистку, смазку и защиту двигателя от износа, так что от его характеристик прямо зависят производительность мотора и его долговечность. Проще говоря, вовремя менять масло — это только половина задачи. Важно еще масло для замены правильно выбрать.

КАК ВЫБИРАТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО?

При выборе смазочных материалов необходимо учитывать сразу несколько важных факторов.

Во-первых, нужно соблюсти рекомендации производителя. Открываем мануал по эксплуатации транспортного средства и читаем требования завода-изготовителя: здесь перечислены типы масел, их классы вязкости и специфические требования, необходимые для долгого срока службы ДВС. Например, владельцам Toyota Camry в кузовах XV50 и XV55 с бензиновыми двигателями 2,0 и 2,5 литра рекомендуется заливать масло с вязкостью 0W-20, 5W-20, 5W-30 и 10w-30, соответствующее стандарту API SN или выше. То есть в данном случае выбираем смазочные материалы только с такими характеристиками.

Второй фактор — преобладающие климатические условия эксплуатации. Погода в различных регионах России разная, зима и лето могут отличаться существенно, поэтому при выборе моторного масла температурный фактор следует учитывать обязательно. В Салехарде или Сургуте зимой у мотора будут совсем другие условия, нежели в Сочи или Владивостоке. Для морозной погоды стоит, например, рассмотреть Teboil Diamond Carat 0W-30, которое обеспечивает быстрый пуск при низких температурах, защищает двигатель от износа и подходит не только для холодных зим, но и справляется со своими обязанностями летом, являясь полноценным демисезонным маслом. Это удобно.

В-третьих, немаловажен выбор производителя. На современном российском рынке смазочных материалов, с одной стороны, давно нет никакого дефицита, а с другой, можно легко заблудиться в изобилии представленных продуктов. Производителей масел много, и у каждого есть решения как для новых машин, так и для машин с пробегом. Подбирая моторное масло, нужно тщательно изучить его паспортные данные, то есть технические характеристики. Кроме того, не лишним будет ознакомиться с отзывами автовладельцев или компаний, которые его уже используют. Также о многом может сказать и ассортимент производителя. Teboil полностью соответствует высоким стандартам, выпуская составы как для легковых автомобилей, так и для тяжелого коммерческого транспорта, а также для горнодобывающего и промышленного оборудования. Кроме того, все товары бренда сертифицированы, а пользователи отмечают стабильность характеристик масла в разных условиях и режимах эксплуатации.

Четвертый фактор — защита от подделок. Присутствие контрафакта и откровенных подделок на нашем рынке моторных масел — серьезная проблема, решить которую не удается уже многие годы. Процент подделок, конечно, снижается, но не так быстро, как хотелось бы, поскольку использование неоригинального масла может нанести серьезный урон двигателю. В 2023-2024 годах мастерами-мотористами был отмечен всплеск поломок ДВС, связанных именно с использованием поддельных или неподходящих по характеристикам смазочных материалов. Поэтому, чтобы оградить себя от возможных проблем, рекомендуем покупать моторные масла только у официальных дилеров или проверенных поставщиков. Проверяйте обязательно целостность канистры, сверяйте артикулы и данные на упаковке с информацией на сайте производителя. Безопасность и ресурс нашего мотора — в наших же руках.

Помимо моторного масла, необходимо регулярно проверять уровень и состояние всех технических жидкостей. Антифриз предотвращает перегрев двигателя, сберегает систему охлаждения и прямо влияет на срок службы автомобиля. Его уровень следует контролировать регулярно, хотя бы раз в месяц, по необходимости — доливать. Потемнение или наличие примесей говорят о необходимости замены. Тормозная жидкость — не исключение: со временем она накапливает влагу, что снижает эффективность торможения. Вода в тормозах не даст водителю прожать педаль тормоза и остановить автомобиль, поэтому состояние тормозной жидкости специалисты рекомендуют диагностировать каждые полгода и менять по необходимости. Следует также внимательно следить за состоянием трансмиссионного масла и строго следовать регламенту его замены. Особенно, когда речь идет о бесступенчатых вариаторных трансмиссиях: они своему владельцу перепробег не простят.

Лето — всегда тяжелое испытание для автомобиля: растут не только температура за бортом, но и пробеги. Следовательно, нужно проверить систему кондиционирования: состояние трубок и радиаторов, наличие хладагента, а также исправность мотора вентилятора печки. Вместе с кондиционером обращаем внимание и на салон: жаркая погода дает возможность хорошенько его просушить, а дачные выходные — провести тщательную уборку. Приятное с полезным следует совмещать. Постоянного ухода с помощью специальных средств требуют кожаные сиденья. Если обивка сидений тканевая, то ее нужно регулярно пылесосить и чистить с использованием пятновыводителей. Для алькантары нужен более деликатный уход, поскольку она «не любит» влагу. Здесь применяются специальные средства для сухой чистки.

Высокие летние температуры могут негативно повлиять на лакокрасочное покрытие кузова, поэтому рекомендуется дополнительно защищать кузов с помощью воска или керамического покрытия. Не стоит забывать и про пластиковые элементы кузова и салона, особенно мягкие — их нужно очищать и защищать средствами, предотвращающими выгорание. Также важно содержать в чистоте напольные покрытия в салоне и в багажнике: ковролин, резиновые и полиуретановые коврики рекомендуется регулярно очищать от грязи и пыли, а также просушивать, особенно в межсезонье.

ПРАВИЛЬНЫЙ И РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ — ЭТО ИНВЕСТИЦИЯ

Остаточная стоимость — важный аргумент при выборе машины. Но чтобы она сохранилась на высоком уровне, в машину нужно регулярно ивестировать: время, деньги, собственные усилия. Диагностика — услуга платная, но именно она позволяет найти неисправность на раннем уровне, нивелировав возможную проблему с куда меньшими потерями. Автомобиль — сложный организм, в котором узлы и агрегаты, элементы и механизмы связаны друг с другом. Поломка одного может потянуть за собой выход из строя другого. Поэтому регулярное и своевременное обслуживание, прозрачная сервисная история и корректная работа ключевых узлов — это залог высокой остаточной стоимости машины.