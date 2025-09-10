Названы первые симптомы неисправности «печки» авто, говорящие о ее скорой поломке

С первыми осенними похолоданиями в водительский обиход — особенно по утрам — возвращается уже подзабытый за лето ритуал: после прогрева машины следует поворот регулятора «печки» в «красную зону». Но вместо долгожданного тепла из дефлекторов «сочится» лишь немного «подогретый» воздух. А вместе с ним в салон проникают странные шумы и подозрительные запахи. Увы, но это, уверены сервисмены, практически диагноз. А если точнее, то первые звоночки грядущего дорогого ремонта отопительной системы. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как расшифровать эти симптомы и предотвратить катастрофу до наступления зимы.

— Самым первым и явным предупреждением о неисправности климатической установки авто становятся издаваемые ею звуки, — рассказал «Российской газете» руководитель автосервиса Fit Service Иван Половников. — Идеально работающая «печка» создает ровный, почти незаметный шумовой фон.

Любые отклонения от этой нормы — скрипы, пощелкивания, подвывания или вибрации — это крик узла о помощи. Чаще всего так проявляет себя износ подшипников вентилятора, который в любой момент может заклинить, оставив вас без обогрева в самый неподходящий момент, — говорит эксперт.

Поэтому специалист советует первые дни использовать «печку» в тишине, отключив аудиосистему, чтобы услышать малейшие посторонние шумы. Не менее красноречиво свидетельствует о проблемах и температура воздуха. Если «печка» дует, но не греет, или на максимальной скорости вы едва чувствуете поток, — система дала сбой.

Виной тому может быть забитый пылью салонный фильтр, который легко заменить, или, что гораздо печальнее, засор в радиаторе, а то и неисправность вентилятора. Но начинать диагностику, по словам Половникова, всегда стоит с малого — с замены фильтра.

Тревожным звоночком является и стойкое запотевание стекол, особенно в районе дефлекторов. Этот безобидный на первый взгляд симптом часто указывает на микроскопическую утечку антифриза из радиатора «печки». Испаряясь, жидкость оседает на стекле конденсатом, а ее сладковатый запах проникает в салон.

Наконец, стоит проверить работу всех режимов системы. Если она не хочет переключаться с обдува ног на стекло или отказывается менять интенсивность своей работы — проблема может крыться в сломанной заслонке, вышедшем из строя сервоприводе или даже в блоке управления. Игнорировать это — значит заранее согласиться на сложный и дорогой ремонт.

Многие водители ошибочно полагают, что проблемы с «печкой» — пустяк. Однако в современных автомобилях, включая некоторые российские модели, замена ее радиатора требует едва ли не полной разборки панели приборов. Работа эта ювелирная и длительная, часто занимающая не один день, а итоговый счет может шокировать не стоимостью детали, а ценой работы мастера. Так что смотреть в оба и прислушиваться к своему автомобилю стоит уже сейчас.