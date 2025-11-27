Экперт рассказал, как правильно подготовить машину к холодам

С наступлением зимы автомобиль сталкивается с суровыми испытаниями: морозы, обилие реагентов на дорогах, короткий световой день. Чтобы избежать неожиданных поломок и обеспечить безопасность, машину нужно готовить к холодному сезону заранее. Как это сделать правильно, портал «АвтоВзгляд» выяснил у специалиста.

— Первым делом, — рассказал в беседе с «Российской газетой» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, — я советую провести полную проверку автомобиля в специализированном сервисе. Если нет возможности организовать комплексный осмотр, стоит как минимум уделить внимание ходовой части. Это поможет выявить скрытые неисправности до того, как они напомнят о себе в разгар морозов...

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ СТАРТА: ПРОВЕРЯЕМ АККУМУЛЯТОР

Но это, по мнению эксперта, необходимый минимум. А практически полностью избавить себя от проблем при эксплуатации ТС, когда за бортом устойчивый минус, поможет, образно говоря, точечная диагностика основных узлов и агрегатов. В частности, надо озаботится состоянием АКБ.

Дело в том, что с приходом холодов батарея теряет свою эффективность. На морозе даже исправный аккумулятор может резко снизить заряд. Если напряжение падает ниже 12,4 В, источник питания необходимо зарядить или заменить. Также важно убедиться, что клеммы и контакты чистые и хорошо закреплены — плохое соединение осложнит запуск двигателя.

МОТОРНОЕ МАСЛО: ТЕКУЧЕСТЬ ПРОТИВ МОРОЗА

При минусовых температурах масло в двигателе густеет, и насосу становится сложнее его прокачать. Специалист рекомендует переходить на зимние, менее вязкие сорта — такие как 0W 30 или 5W 40. Цифра «0W» означает, что масло не теряет текучесть даже в сильный мороз. Кроме того, важно проверить уровни других технических жидкостей — тормозной, трансмиссионной, а также омывателя.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: НАДЕЖНЫЙ АНТИФРИЗ

Антифриз должен не только выдерживать низкие температуры, но и защищать детали двигателя от коррозии. Со временем жидкость стареет и теряет свои свойства, что может привести к протечкам и перегреву. Плотность антифриза проверяют специальным прибором — ареометром. Если показатели ниже нормы, жидкость нужно заменить.

ШИНЫ: УВЕРЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ

Зимняя резина — залог безопасности. В отличие от летних покрышек, зимние шины сохраняют эластичность даже в сильные морозы, обеспечивая надежное сцепление. Глубина протектора должна быть не менее 4 мм, а давление в шинах рекомендуется слегка повысить — примерно на 0,2-0,3 бара, поскольку на холоде воздух сжимается.

ТОРМОЗА: ВНИМАНИЕ К ЖИДКОСТИ

Тормозная система требует особого контроля. В старой «тормозухе» может накапливаться влага, которая на морозе способна замерзнуть и заблокировать магистрали. Эксперт советуют менять жидкость каждые два года.

ЗАЩИТА КУЗОВА ОТ ЗИМНИХ СЮРПРИЗОВ

Зимой кузов автомобиля особенно уязвим. Стоит обработать резиновые уплотнители дверей силиконовой смазкой — это убережет их от примерзания. Для регионов, где дороги обильно посыпают реагентами, полезна и антикоррозийная обработка арок и днища.

Подготовив автомобиль по этим пунктам, вы сможете встретить зиму во всеоружии и избежать многих сезонных проблем.