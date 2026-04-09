Эксперт Стрельбицкий подсказал, что делать, если в дороге сломалось сцепление

Если в автомобиле сломалось сцепление, то варианта у водителя два: вызвать эвакуатор или сделать «звонок другу», который поможет отбуксировать машину в автосервис на тросе. Впрочем, в экстренной ситуации можно применить еще одну схему. Но только если существует реальная угроза жизни и здоровью, говорит эксперт.

В идеале — вызывать кого-то на помощь, но есть и еще один способ добраться до СТО

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий привел пример такой экстренной ситуации: глухая зимняя местность, таежный участок, вокруг автомобиля сжимается кольцо стаи диких зверей. Для подобных страшных обстоятельств есть аварийный метод, и суть его заключается в следующем.

На заглушенной машине включается вторая скорость, после чего производится запуск силовой установки. В результате автомобиль начинает самостоятельное движение, позволяя на малой скорости добраться до места, где возможен ремонт или безопасное ожидание помощи.

Для того чтобы прекратить движение, водителю требуется заглушить мотор и применить тормозную систему. Но эта схема, подчеркивает эксперт, оправдана лишь в самых отчаянных и безвыходных положениях, когда иного выбора попросту не остается.

Он отметил, что данная методика требует от водителя значительной уверенности в собственных умениях и полного понимания происходящего на дороге. Ведь это действительно опасно: как для самого рулевого, так и для всех окружающих. Особенно, если речь идет о загруженной трассе с большим количеством других машин.