Эксперт Стрельбицкий подсказал, что делать, если в дороге сломалось сцепление

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий привел пример такой экстренной ситуации: глухая зимняя местность, таежный участок, вокруг автомобиля сжимается кольцо стаи диких зверей. Для подобных страшных обстоятельств есть аварийный метод, и суть его заключается в следующем.
На заглушенной машине включается вторая скорость, после чего производится запуск силовой установки. В результате автомобиль начинает самостоятельное движение, позволяя на малой скорости добраться до места, где возможен ремонт или безопасное ожидание помощи.
Для того чтобы прекратить движение, водителю требуется заглушить мотор и применить тормозную систему. Но эта схема, подчеркивает эксперт, оправдана лишь в самых отчаянных и безвыходных положениях, когда иного выбора попросту не остается.
Он отметил, что данная методика требует от водителя значительной уверенности в собственных умениях и полного понимания происходящего на дороге. Ведь это действительно опасно: как для самого рулевого, так и для всех окружающих. Особенно, если речь идет о загруженной трассе с большим количеством других машин.