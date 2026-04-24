Термоудар: жаркий июль в начале мая может привести к критическим поломкам машины

Синоптики прогнозируют на первую пятидневку мая аномальную жару в Центральной России — до 28 градусов по Цельсию, почти без дождей. Такого сочетания в эти дни, по наблюдениям синоптиков, не было якобы 200 лет. Но во времена Николая I Москва не стояла в пробках, стремясь попасть на майские шашлыки. Эксперты поделились с порталом «АвтоВзгляд» советами на тему бережной эксплуатации машины в таких агрессивных условиях.

В жаркую погоду руководитель направления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев советует пользоваться светоотражающими экранами с фольгированным покрытием (крепить их на лобовое стекло, чтобы защищать салон от перегрева, а пластиковые элементы — от выцветания). Сиденья и приборную панель он рекомендует накрыть во избежание перегрева светлой тканью. Также в жару, по его замечанию, желательно убрать из салона все предметы, способные собирать солнечные лучи «в пучок» (как линза), а на недолгой стоянке — приоткрывать окна. Полезно, помимо прочего, завести привычку парковаться (по возможности) в тени.

Категорийный менеджер направления «Авто» маркетплейса «Мегамаркет» Дмитрий Васильев рекомендует заранее планировать поездки, закладывая дополнительное время на возможные заторы. Также он считает важным избегать в условиях жары резких ускорений и торможений (плавный стиль вождения, по его замечанию, всегда помогает уменьшить не только расход топлива, но и нагрузку на двигатель и тормозную систему). А перед продолжительными поездками желательно проверять основные жидкости: контроль их уровня и состояния помогает избежать технических сбоев.

В свою очередь, гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рекомендует перед продолжительной поездкой в теплую погоду уделить внимание моторному маслу и прочим смазочным материалам. Не следует, как замечает эксперт, отправляться в длительный путь на изношенном масле. Тормозную жидкость лучше тоже обновить, если она давно не менялась. Есть смысл заменить и антифриз, если после его замены прошло больше трех лет. Также специалист рекомендует продуть масляные радиаторы и радиатор кондиционера.

Васильев также советует во избежание перегрева и преждевременного износа мотора обратить внимание на систему охлаждения: даже незначительное загрязнение радиатора или устаревший антифриз могут в жару привести к слишком быстрому перегреву двигателя. Особенно это актуально в условиях сильных пробок, поскольку приток воздуха к системе охлаждения снижается, а высокая температура на улице не дает машине эффективно отводить тепло.

При этом контроль температуры, по замечанию эксперта, не ограничивается техническим состоянием системы. Важна также вовлеченность водителя. При температуре «за бортом» +25°C и выше перегрев может наступить слишком быстро: первые признаки — показания датчика в красной зоне, предупреждающий индикатор на панели, падение мощности, неравномерная работа мотора, запах антифриза. В таком случае специалист рекомендует остановиться в тени, открыть капот и дать автомобилю остыть, чтобы избежать деформации головки блока цилиндров (ГБЦ), пробоя ее прокладки или заклинивания двигателя.

Помимо работы мотора, как замечает Васильев, жара испытывает на прочность еще одну важную систему автомобиля — климатическую. Именно кондиционер берет на себя основной удар в условиях зноя. Чтобы эта система не подвела, стоит проверить уровень фреона — от него напрямую зависит температура воздуха в салоне. Не лишним будет оценить состояние салонного фильтра: если он забит, это означает снижение эффективности охлаждения и возникновение благоприятной среды для бактерий. При необходимости следует заправить систему и заменить фильтр. Это обеспечит комфортный микроклимат, предотвратит запотевание стекол в дождь и снизит нагрузку на вентилятор.

Полный привод, как указывает Матвеев, требует отдельного внимания. Следует проверить масло в мостах, раздаточной коробке и коробке передач. Жара, по его замечанию, больше всего бьет по системе охлаждения и тормозам, особенно при продолжительном движении по городу. Последние сильно греются, так что перед поездкой следует проверить, насколько изношены тормозные диски и колодки.

А чтобы не встать на дороге, если все-таки что-то пошло не так, Матвеев советует всегда иметь в багажнике трос и крюк, домкрат, запасное колесо, компрессор для подкачки шин, канистру с топливом, а также выдерживающий высокие температуры герметик (на случай, если начнет подтекать какой-то патрубок), запасные лампочки для ближнего света и габаритов, запасное масло (не меньше литра) и тормозную жидкость для доливки. Трансмиссионные жидкости, по его замечанию, лучше всего доливать заранее: сделать это на дороге, естественно, вряд ли получится.