«Золотые» два рубля: самая бредовая причина поломки АКП надежной машины

Автопарк России стар и часто нуждается в самом пристальном внимании по причине банального износа тех ли иных элементов. Впрочем, еще чаще причиной поломки авторухляди становимся мы сами: стремление к улучшению престарелого транспортного средства, прочно связанное с фирменной экономией, а также известная доля разгильдяйства, наносят автомобилю не меньший урон, чем время. И найденный намедни пример — яркое тому подтверждение. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Японцы, как известно, делают Вещи с большой буквы, в том числе и машины, которые беспричинно не ломаются. Их, как правило, выводят из строя только время и сами автомобилисты, буквально ежедневно совершающие фатальные ошибки. Некоторые — от любопытства, другие — от незнания.

Но чаще — от банальной расхлябанности, торопливости и собственного попустительства. Ну кто запрещает вовремя менять моторное масло, регулярно заезжать на автомойку, защищая кузов от коррозии, или аккуратнее обращаться со сложным, высокотехнологичным механизмом? Последнее — квинтэссенция абсолютного большинства проблем.

Намедни обладатель Toyota Mark II, которая, как известно, не ломается в принципе, столкнулся с неисправностью селектора АКП. Машина согласна была ехать только назад и вставать на парковку, а вот движение вперед ей не поддавалось — коробка не переключалась. Скорость облысения и потери волос у водителя представить не очень сложно: трансмиссия — дорогой узел, и даже неисправный селектор «крови попьет» — сначала найди, а потом дождись поставки и убедись в исправности. Благо, в доступе оказался мастер, догадавшийся произвести разбор до заказа запчастей.

Фото: Aleksander Polyakov/globallookpress.com

Посредственное (даже запущенное) состояние салона, укрытого толстым слоем пепла и пыли, торчащие в разные стороны рамки, пластик, провода и недостаток крепежа — стали первым сигналом специалисту. Второй был найден после удаления элементов отделки салона и внимательного осмотра самого селектора и места его обитания.

Выяснилось, что под тягу закатилась двухрублевая монета, которая и не давала коробке ходу. Да, все так просто: обычный отечественный рубль (вернее, два) встал на пути японской инженерии. Однако за деинсталляцию отечественных дензнаков пришлось заплатить 3000 «деревянных» и прядью седых волос.

Короче говоря, любой механизм, тем более такой сложный как автомобиль, требует не просто внимания, а порядка. Именно аккуратность водителя — даже в багажнике — в итоге приводит к долгой и беспроблемной эксплуатации «ласточки», ее исправности и верной службе. Надо ли говорить, что владелец божественного — без всяких кавычек — Mark II, наведи он порядок и аккуратно собери салон — не имел бы тех бед, которых отхватил от крепкого отечественного «медяка»? Воистину, тот случай, когда копейка рубль бережет. Точнее — два рубля, не брошенные без присмотра и Бог весть как, сберегли бы три тысячи.