Эксперт Ожогин объяснил, чем долгий простой на холостых опасен для ДВС

Современный автомобиль не требует долгой работы на холостом ходу, а привычка оставлять двигатель включенным без особой нужды скорее вредит, чем приносит пользу. А почему, объяснил эксперт.

Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин рассказал в беседе с «Российской газетой», что короткая пауза в минуту-другую для стабилизации двигателя после холодного пуска или ожидания пассажира абсолютно безвредна. Однако заставлять силовой агрегат молотить по 10-20 минут без объективной необходимости бессмысленно: топливо расходуется впустую, мотор работает в неэффективном режиме, а его ресурс тратится без всякой отдачи.

Оптимальный алгоритм давно прописан производителями. После запуска хватает 30-60 секунд, чтобы масло разошлось по узлам и образовало защитную пленку. Дальше стоит начинать движение в спокойном темпе, избегая резких ускорений и высоких оборотов до выхода на рабочую температуру. Под небольшой нагрузкой агрегат прогревается быстрее и эффективнее, чем во время стоянки.

Регулярная работа вхолостую имеет накопительные последствия. Растет потребление горючего, увеличиваются выбросы, быстрее образуются отложения в двигателе и выхлопной системе. Особенно чувствительны к этому турбированные агрегаты, моторы с непосредственным впрыском и системы очистки выхлопа, спроектированные под эксплуатацию при рабочих температурах.

Не стоит забывать и о законодательных нормах. В жилых зонах длительная стоянка с заведенным двигателем прямо запрещена. Поэтому если остановка затягивается на несколько минут и не связана с дорожной обстановкой или погодой, мотор разумнее заглушить. Это и топливо сбережет, и снизит нагрузку на автомобиль, и сделает эксплуатацию комфортнее для окружающих.