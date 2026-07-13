Эксперт Ершов объяснил, как некачественное топливо влияет на моторное масло

Даже качественное моторное масло способно потерять защитные свойства раньше времени, если автомобиль заправляют топливом с высоким содержанием серы. В этом случае смазка перестает нейтрализовывать кислоту и превращается в агрессивную среду, разъедающую детали изнутри.

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал Константин Ершов, тренер обучающего центра сети автосервисов Fit Service. И напомнил, что сера присутствует в любом горючем. При сгорании она превращается в оксиды, которые, встретившись с водяным паром внутри мотора, образуют сернистую и серную кислоты. Часть этой смеси неизбежно попадает на стенки цилиндров и уходит в картер.

Для борьбы с кислотой в состав масла включены щелочные присадки. Их запас измеряется щелочным числом, и чем оно выше, тем дольше смазка способна держать удар. Однако высокосернистое топливо расходует этот резерв катастрофически быстро — ресурс может закончиться не через 10 тыс. км, а уже через 3-5 тыс. Как только щелочной барьер падает ниже критической отметки, внутри мотора формируется кислая среда. Ускоряется коррозионный износ вкладышей и шеек коленвала, растет износ колец и зеркала цилиндров, активнее образуются лаковые и нагарные отложения.

Ситуацию усугубляет разжижение масла. Часть топлива через прорыв газов и неплотности форсунок попадает в картер, снижая вязкость. В результате смазка становится одновременно более жидкой и более кислой, а это прямой путь к ускоренному износу. Присадки не могут бесконечно компенсировать плохое горючее, и если сохранять прежний интервал замены, мотор будет работать на жидкости, уже утратившей защитные свойства.

Поэтому эксперт рекомендует сокращать межсервисный пробег. При систематической езде на сернистом бензине разумно менять масло каждые 5-6 тыс. км, а в тяжелых условиях — каждые три-пять. Это профилактика, которая обходится значительно дешевле капитального ремонта. Поводом для внеочередного визита в сервис должны стать рост расхода топлива, нестабильные обороты, запах серы из выхлопной трубы и ошибки. Специалисты проверят состояние смазки, топливной системы и катализатора, после чего дадут конкретные рекомендации.