Эксперт рассказал, в каких странах сегодня выгоднее покупать подержанные авто

Идея о привозе подержанного автомобиля захватила социальные сети: народ выбирает себе как привычные «праворульки», издревле привлекавшие ценой и качеством, так и самый разнообразный «левый руль». Тут и американские кроссоверы, и корейские седаны, и несметное множество знакомых до боли брендов, завозимых из Китая.
Цены — вполне адекватные и сравнимы с неистово дорожающим под стук дилерских зубов отечественный автопром. Только вот за три миллиона можно купить себе, скажем, Subaru Forester, а не Vesta+20см. В итоге «лыжню натоптали», а вариантов стало так много, что глаза разбегаются: то ли «божественная» Япония, то ли технологичная Корея, то ли вместительная и вальяжная Америка. Куда бежать, на что смотреть?
Первым делом, конечно, стоит определиться с собственными приоритетами: выбрать тип кузова, марку, модель, что будет, по меньшей мере, год удовлетворять семейные нужды. Год — потому что каждому россиянину можно привезти себе только один автомобиль под «частный утиль» за 12 месяцев. Далее — определиться со страной-импортером.
Если с «праворульными» машинами альтернативы нет, то вот с традиционным у нас «левым» рулем — более чем достаточно. Юлия Кравчук, заместитель генерального директора по закупкам компании «РесурсТранс», помогла разобраться в этом актуальном для всех нас вопросе:
— Несомненно, лидером по ввозу подержанных ТС сегодня является Корея. Автомобили демонстрируют оптимальное соотношение стоимости и потребительских качеств. Разница в цене с японскими аналогами составляет 15-25% в пользу корейских брендов, при этом модели Hyundai и Kia по комплектации не уступают продукции Toyota. Географическая близость обеспечивает быструю и экономически эффективную доставку через Владивосток, что существенно влияет на финальную стоимость покупки.
Японский сегмент сохраняет позиции в более дорогом диапазоне, а высокие логистические издержки приводят к значительному увеличению итоговой суммы приобретения. Преимущества японских автомобилей — технологическое лидерство в области гибридных силовых установок, минимальная коррозия кузова и достоверные данные о пробеге — не всегда компенсируют повышенные затраты на транспортировку.
Европейский премиум-сегмент остается нишевым направлением. BMW, Mercedes-Benz, Audi традиционно востребованы определенной категорией покупателей, однако высокие пробеги свыше 150 000 км существенно сужают выбор качественных экземпляров. Американское направление характеризуется повышенными рисками.
Помимо значительных логистических расходов, критическим фактором является высокая вероятность приобретения авто с отметками «Flood titles» или «Water/Flood», то есть транспортных средств, пострадавших от стихийных бедствий. Детальная проверка истории каждого лота становится обязательным условием безопасной сделки, — разложил нынешнюю ситуацию с автоимпортом наш эксперт.
Ну а дальше — дело техники: выбрать контору-помощника, которую, как правило, ищут по отзывам и методом «сарафанного радио», присмотреть на аукционе подходящий автомобиль, оплатить его и все сопутствующие взносы и просто ждать. Месяц-полтора — и приедет автовоз с долгожданной покупкой.