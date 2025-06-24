Эксперт рассказал, в каких странах сегодня выгоднее покупать подержанные авто

Продолжающееся в России снижение спроса на новые автомобили идет нога в ногу с ростом количества ввезенной «вторички»: это сообщающиеся сосуды. И все чаще желающие обзавестись транспортным средством задумываются о покупке машины без пробега по нашей необъятной: дешевле, выгоднее, «вкуснее», да и остаточная стоимость — выше закупочной, спасибо утильсбору. Однако для начала стоит определиться не только с маркой и моделью транспортного средства, но и со страной вывоза. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Идея о привозе подержанного автомобиля захватила социальные сети: народ выбирает себе как привычные «праворульки», издревле привлекавшие ценой и качеством, так и самый разнообразный «левый руль». Тут и американские кроссоверы, и корейские седаны, и несметное множество знакомых до боли брендов, завозимых из Китая.

Цены — вполне адекватные и сравнимы с неистово дорожающим под стук дилерских зубов отечественный автопром. Только вот за три миллиона можно купить себе, скажем, Subaru Forester, а не Vesta+20см. В итоге «лыжню натоптали», а вариантов стало так много, что глаза разбегаются: то ли «божественная» Япония, то ли технологичная Корея, то ли вместительная и вальяжная Америка. Куда бежать, на что смотреть?

Фото портала «АвтоВзгляд»

Первым делом, конечно, стоит определиться с собственными приоритетами: выбрать тип кузова, марку, модель, что будет, по меньшей мере, год удовлетворять семейные нужды. Год — потому что каждому россиянину можно привезти себе только один автомобиль под «частный утиль» за 12 месяцев. Далее — определиться со страной-импортером.

Если с «праворульными» машинами альтернативы нет, то вот с традиционным у нас «левым» рулем — более чем достаточно. Юлия Кравчук, заместитель генерального директора по закупкам компании «РесурсТранс», помогла разобраться в этом актуальном для всех нас вопросе:

— Несомненно, лидером по ввозу подержанных ТС сегодня является Корея. Автомобили демонстрируют оптимальное соотношение стоимости и потребительских качеств. Разница в цене с японскими аналогами составляет 15-25% в пользу корейских брендов, при этом модели Hyundai и Kia по комплектации не уступают продукции Toyota. Географическая близость обеспечивает быструю и экономически эффективную доставку через Владивосток, что существенно влияет на финальную стоимость покупки.

Японский сегмент сохраняет позиции в более дорогом диапазоне, а высокие логистические издержки приводят к значительному увеличению итоговой суммы приобретения. Преимущества японских автомобилей — технологическое лидерство в области гибридных силовых установок, минимальная коррозия кузова и достоверные данные о пробеге — не всегда компенсируют повышенные затраты на транспортировку.

Европейский премиум-сегмент остается нишевым направлением. BMW, Mercedes-Benz, Audi традиционно востребованы определенной категорией покупателей, однако высокие пробеги свыше 150 000 км существенно сужают выбор качественных экземпляров. Американское направление характеризуется повышенными рисками.

Фото: globallookpress.com

Помимо значительных логистических расходов, критическим фактором является высокая вероятность приобретения авто с отметками «Flood titles» или «Water/Flood», то есть транспортных средств, пострадавших от стихийных бедствий. Детальная проверка истории каждого лота становится обязательным условием безопасной сделки, — разложил нынешнюю ситуацию с автоимпортом наш эксперт.

Ну а дальше — дело техники: выбрать контору-помощника, которую, как правило, ищут по отзывам и методом «сарафанного радио», присмотреть на аукционе подходящий автомобиль, оплатить его и все сопутствующие взносы и просто ждать. Месяц-полтора — и приедет автовоз с долгожданной покупкой.