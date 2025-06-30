Ученые: вибрация в транспорте может привести к серьезным заболеваниям

Российские ученые обнаружили, что продолжительное пребывание в транспорте представляет серьезную угрозу для здоровья водителей. Исследование, проведенное специалистами РТУ МИРЭА совместно с коллегами из Московского авиационного института и Института машиноведения РАН, показало, что даже слабые колебания при постоянном повторении способны вызывать негативные изменения в организме.

РИА Новости, ссылаясь результаты тестов, проведенных университетом, сообщают, что низкочастотная вибрация постепенно истощает ресурсы организма. Это приводит к предпатологическим состояниям и может стать причиной развития профессиональных заболеваний у водителей, проводящих за рулем много часов подряд.

Для экспериментов ученые использовали установку, моделирующую однонаправленное воздействие, чтобы детально изучить реакцию человека на такие колебания.

Особую опасность представляет то, что негативный эффект накапливается со временем. Даже при отсутствии вначале явных симптомов организм постепенно теряет способность компенсировать вредное воздействие.

Экспериментальные данные подтвердили, что вибрация влияет не только на опорно-двигательный аппарат, но и на сердечно-сосудистую систему. При этом интенсивность колебаний не всегда играет решающую роль — важнее продолжительность их воздействия.