Стартовали российские продажи Ford Tourneo Custom и Transit Custom

Оба автомобиля адаптированы к эксплуатации в суровых российских условиях — не в последнюю очередь благодаря предпусковому отопителю, а также обогреву кресел, лобового стекла и боковых зеркал, которыми фургоны оснащены по умолчанию.

За 1 749 000 рублей покупатели Ford Transit Custom получат машину с 2,2-литровым 100-сильным турбодизельным двигателем, агрегатированным с шестискоростной «механикой». Более мощный 125-сильный дизель выйдет минимум на 200 000 дороже.

Что касается Ford Tourneo Custom, то в самом простом варианте исполнения он обойдется в 2 286 000 рублей. В эту сумму оценивается авто с мотором мощностью 125 л.с. и шестиступенчатой «механикой». Подробнее о новинках можно прочитать здесь.