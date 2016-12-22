Рабочие АВТОВАЗа попрощались с LADA 4×4

Фотографии последних сходящих с конвейера АВТОВАЗа трехдверных модификаций внедорожников LADA 4×4 стали сенсацией в соцсетях. Разместивший их аноним, явно из персонала завода, прокомментировал изображения именно так. После недолгого изучения вопроса выяснилось, что руководство предприятия ранее объявляло о планах переноса сборки LADA 4x4 из 62-го корпуса АВТОВАЗа на третью нитку главного конвейера. Дело в том, что после переноса сборки LADA Vesta в Ижевск, она фактически «оголилась»: в данный момент там собирают две модели. Речь идет о пятидверной модификации LADA 4×4, недавно перебравшейся на главный конвейер с площадей ликвидированного опытного производства, а также о LADA Priora, для которой 2017 год должен стать последним в жизни на конвейере.
В конце декабря в соцсетях появились фотографии с конвейера АВТОВАЗа, на которых изображены трехдверные кузова LADA 4×4 с прикрепленными к ним прощальными плакатами от рабочих.
Таким образом, в данный момент третья сборочная линия главного конвейера АВТОВАЗа загружена менее чем на 15%: при максимальной мощности в 220 000 машин в год тут собирают менее 30 000 авто. Планируется, что перенос производства LADA 4×4 начнется 26 декабря, в первый день заводских «зимних каникул», и займет около месяца. Сборку подрамников, раздаточных коробок и передних мостов для этой модели переместят в главный корпус, а сварка кузовов останется на старом месте — в 62-ом корпусе АВТОВАЗа.
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