Спецверсия UAZ Patriot получила столь же специальный ценник

Фото: UAZ
Дилеры приступили к приему заказов на специальную версию флагманского внедорожника UAZ Patriot, созданного в тесном содружестве с издателем популярной игры World Of Tanks. Новинка оказалась дороже самой богатой комплектации обычного «Патриота» почти на 170 000 рублей.

Вячеслав Василенко

Сравнение с комплектацией «Стиль» мы приводим не случайно, потому как именно она легла в основу версии World Of Tanks Edition. Помимо рулевого колеса с обогревом, климат-контроля и мультимедийной системы со встроенным навигатором в салоне появились кожаные сиденья, центральный подлокотник и козырек приборной панели, а на подголовниках теперь красуются фирменные логотипы игры.

В качестве опции УАЗ предлагает установить на машину 18-дюймовые диски, а также нанести на темно-синий кузов авто аэрографию с изображением советских танков. Впрочем, не только за это фанатам марки придется выложить за машину без малого 1 150 000 рублей.

Столь немыслимых денег в довесок ко всему стоит, оказывается, полугодовой премиум-доступ в игру World Of Tanks с виртуальным танком КВ-5 — аргумент! Во всяком случае, если сам внедорожник сломается, а для ульяновских поделок это дело обычное, то хоть можно будет позабавиться в «танчики» на компьютере. Ну что — бежим за кредитом?

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22 декабря 2016
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