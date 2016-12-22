Haval H9: на что способен китайский Toyota Land Cruiser

Своими габаритами и без стеснения слизанным внешним видом он, конечно, на «Тойоту» похож еще как. Да и рама с полным приводом намекают на такой же завидный внедорожный потенциал. Только вот в реальности у амбициозного «Хавейла» все, мягко говоря, неоднозначно.

С экстерьером тут все в общем-то понятно: оригинальности азиатам не занимать, однако надо признать, что в отличие от большинства конкурентов-соотечественников, он хотя бы не омрачает первое представление зазорами по кузову.

А вот за интерьер и вовсе нужно пожать разработчикам «краба»: ведь могут, когда хотят, пусть ряд идей и позаимствован у японской Infiniti. Все не по-китайски дорого и богато: признаться, не ожидал увидеть здесь такое обилие прибамбасов, большой многоцветный тачскрин и приятный на ощупь пластик, не вызывающий своим запахом рвотные позывы. Правда, в ходе эксплуатации ко всей этой роскоши возникает тонна вопросов.