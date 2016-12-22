Haval H9: на что способен китайский Toyota Land Cruiser

Фото: Вячеслав Василенко
Когда я усаживался за руль самого большого внедорожника премиального китайского бренда Haval — H9, сотрудники пресс-парка не уставали повторять: «Это как Land Cruiser Prado, только дешевле». Хорошо хоть не лучше и не дороже, а ведь могли преподнести и так. Как бы то ни было, на деле китаец — совсем не «Крузак».

Вячеслав Василенко

Своими габаритами и без стеснения слизанным внешним видом он, конечно, на «Тойоту» похож еще как. Да и рама с полным приводом намекают на такой же завидный внедорожный потенциал. Только вот в реальности у амбициозного «Хавейла» все, мягко говоря, неоднозначно.

С экстерьером тут все в общем-то понятно: оригинальности азиатам не занимать, однако надо признать, что в отличие от большинства конкурентов-соотечественников, он хотя бы не омрачает первое представление зазорами по кузову.

А вот за интерьер и вовсе нужно пожать разработчикам «краба»: ведь могут, когда хотят, пусть ряд идей и позаимствован у японской Infiniti. Все не по-китайски дорого и богато: признаться, не ожидал увидеть здесь такое обилие прибамбасов, большой многоцветный тачскрин и приятный на ощупь пластик, не вызывающий своим запахом рвотные позывы. Правда, в ходе эксплуатации ко всей этой роскоши возникает тонна вопросов.

Если подогрев сидений мы спустя 30 минут головоломок все же нашли (активировать его можно только с центрального дисплея — премиум, не забывайте!), то задать цель в навигаторе за пару недель покатушек нам так и не удалось. Не помогли ни тщетно наработанный опыт езды на более, чем ста различных автомобилях в год, ни коллективный разум редакции, ни здоровенная книжка руководства пользователя.

Русификатор мультимедиа — это вообще отдельная песня: неужели в авто за 2 300 000 рублей человек должен думать и бояться прежде, чем нажать в меню «поиск франчайзинга», «поиск категории конечный пунктов» или «список выходов». Каких франчайзингов и выходов, куда? Если хочется просто вбить (я уже молчу про то, чтобы продиктовать голосом) в навигации конкретный адрес. Да, кстати, и «предыдущий трек» — это тоже не про игравшую недавно из динамиков Infinity композицию.

А как вам «километры к пустоте» вместо запаса хода? Такое ощущение, что с иссякаемым в баке топливом (простите, с «горючкой» — именно так именуется бензин на китайском кокпите) закончится что-то жизненно важное, поэтому встречаться с пустотой мы все же не рискнули. Хотя, вероятно, и приближались к ней — на изъянах дорожного полотна салон оживает сверчками, а на скоростях — вибрациями.

Усугубляет картину ревущий мотор и ветер, который постоянно вынуждает щелкать по клавишам электростеклоподъемников в надежде раз и навсегда закрыть незапертое окно. Понимая, что все до единого стекла подняты, хочется спросить у задних седоков: ездили ли они когда-нибудь на кабриолете? Потому как сквозняк в Haval H9 примерно такой же, как в авто со снятым верхом.

Правда, пообщаться со спутниками в дороге получится лишь надрывая голосовые связки. Впрочем, при неспешном ковылянии по городу поговорить все же получится: можно даже сказать, что для овощных передвижений шумоизоляция в машине просто изумительная.

Как едет «девятка»? Посредственно! Табуна из 218 «лошадей» (324 Нм) для двухтонного «проходимца» явно не хватает — скоростные обгоны приходится планировать заранее, а при необходимости резкого старта с места готовьтесь к запаху гари и боли в перепонках от разъяренного рыка движка.

Но после того, как турбомотор заставит машину разогнаться, не забывайте про заблаговременное торможение — да, остановить этого коня на скаку еще нужно постараться. А какие тут крены — мама, не горюй: пожалуй, по «переворачиваемости» Haval уступит лишь UAZ Patriot.

В общем, «китаец» — тот еще озорник: «баранка» мало того, что пустая и требует постоянных подруливаний, так еще и бьет по рукам при прохождении любых, даже мало-мальских неровностях дорожного полотна. Над настройками шасси азиатам еще работать и работать.

Тест-драйв «здоровяка» выпал на начало зимы, так что нам посчастливилось опробовать его на практике не только по асфальту и песчаным барханам, но и в снегу. Правда, недолго музыка играла — до сугробов доехать, увы, не удалось: даже на условном бездорожье полноприводный китайский «Прадо», обутый в зимние покрышки, начал закапываться и наотрез отказался двигаться.

Быть может, блокировка заднего дифференциала смогла бы помочь вытащить «верзилу» из совсем даже не плена, но машину в ее оснащении китайцы решили в Россию не завозить. Понижайка? Черта с два — обычная имитация! Зато какая шайбочка — чистая «лендроверщина». В итоге, буксуя сначала одним колесом, потом другим — внедорожник разлегся на брюхе и, почем зря сжигая горючку, взмолил о пощаде.

Спасибо, что в окрестностях подмосковного Пирогово нашелся счастливый обладатель трактора «Беларус» и кровно заработанных им в процессе буксировки 3000 рублей. Вот вам и Land Cruiser из КНР, зато с амбиентной подсветкой в салоне а-ля Mercedes-Benz и проекцией логотипа под ноги при открывании дверей.

Стоит ли брать Haval H9 за такие деньги? Да, если вы хотите быть до абсурда неординарным, назвав себя фетишистом-фанатиком никому неизвестной китайской фирмы. В противном случае, лучше не мечтать о Prado, а купить его — тойотовцы регулярно устраивают стимулирующие акции, позволяющие стать владельцем «Прадика» даже куда за меньшие деньги, нежели просят за свою поделку азиаты.

А уж если за пару «лимонов» стоит задача во что бы то ни стало покорить бездорожье, то лучше сразу присмотритесь к трактору «Беларус». По крайней мере, уж точно не застрянете.

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22 декабря 2016
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