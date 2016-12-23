Названы сроки начала российских продаж Hyundai Solaris нового поколения

Как удалось узнать порталу «АвтоВзгляд» от собственных источников в представительстве корейской марки, с 26 декабря на питерском заводе начнется подготовка к запуску производства нового поколения Hyundai Solaris. В продаже новинка появится в феврале.

Вячеслав Василенко

Премьера второй генерации седана состоялась еще в апреле на Пекинском автосалоне — на китайском рынке «Солярис» продается под именем Verna. Новинка прибавила в габаритах (4380×1720×1460 мм) и получила увеличенную на 30 мм колесную базу — рослые пассажиры заднего ряда больше не будут упираться коленями в впереди стоящие кресла.

Кроме того, автомобиль стал эффектнее внешне — не в последнюю очередь благодаря широкой решетке радиатора и «растянутым» к крыльям фарам головного света, в которых к тому же поселились светодиоды.

Помимо прочего, машина может похвастать новой архитектурой приборной панели и не по-бюджетному продвинутой мультимедиа. Скажем больше: корейцы пообещали привезти в нашу страну едва ли не самый навороченный седан в своем классе. Впрочем, скоро мы об этом узнаем.

Что касается двигателей, то Solaris по-прежнему будет комплектоваться бензиновыми моторами рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра. Коробка передач — «механика», либо шестидиапазонный «автомат».

Но самое главное — вопреки прогнозам скептиков, утверждающих, что после смены поколений «кореец» ощутимо подорожает, цены на авто не выйдут за рамки бюджетного сегмента. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» источник в российском офисе марки, «трансформация седана серьезного влияния на ценник не окажет».

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23 декабря 2016
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