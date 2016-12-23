Названы сроки начала российских продаж Hyundai Solaris нового поколения

Премьера второй генерации седана состоялась еще в апреле на Пекинском автосалоне — на китайском рынке «Солярис» продается под именем Verna. Новинка прибавила в габаритах (4380×1720×1460 мм) и получила увеличенную на 30 мм колесную базу — рослые пассажиры заднего ряда больше не будут упираться коленями в впереди стоящие кресла.

Кроме того, автомобиль стал эффектнее внешне — не в последнюю очередь благодаря широкой решетке радиатора и «растянутым» к крыльям фарам головного света, в которых к тому же поселились светодиоды.