Выкуп автомобилей: как совершить безопасную и выгодную сделку?

Эта услуга позволяет продавцу рассчитывать на получение суммы в размере 85−95% от рыночной стоимости авто. При этом ему не нужно заниматься составлением и размещением объявлений и тратить время на встречи с потенциальными покупателями и сопутствующий торг. Услугу выкупа авто предлагают автодилеры, дорожащие клиентами и качеством проводимых сделок.

Выкупу подлежат автомобили с пробегом, а также кредитные. И еще одна неоспоримая выгода выкупа авто — возможность сразу получить всю сумму, вырученную от продажи.

Чтобы не столкнуться с серьёзными проблемами при срочной продаже б/у автомобиля, необходима его предварительная оценка. Требуемую информацию можно почерпнуть на торговых автоплощадках в Интернете или авторынке. Цена автомобиля рассчитывается на основании возраста машины, пробега и общего состояния. Также на ее формирование оказывает влияние популярность реализуемой модели среди покупателей. Например, автомобили Volkswagen, Toyota, Ford или BMW с пробегом могут стоить дороже.

Характеристики надежной компании

Когда известна примерная рыночная стоимость автомобиля, можно обращаться к автодилеру. Но предварительно нужно узнать о нем как можно больше. И чтобы продать машину с максимальной выгодой и без риска, следует ответственно подойти к этой процедуре.

Надежная компания должна соответствовать определенным требованиям: срок успешной работы не менее года; наличие нормального офиса, штата сотрудников, юристов, экспертов, оценщиков; полный расчет с покупателем в момент совершения сделки; отсутствие дополнительных скрытых комиссий; определение оптимальной цены по итогам оценки, соответствующей средней рыночной стоимости.

Если выбранный автодилер подходит по всем этим пунктам, то можно рассчитывать на выгодное и безопасное сотрудничество.

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