Mercedes-Benz отзывает в России 208 автомобилей

На автомобилях, подпадающих по акцию, устройство подачи ремня безопасности перед началом движения может не занять первоначальное положение и, соответственно, оставаться в выдвинутом состоянии.

Уполномоченные дилеры АО «Мерседес-Бенц РУС» уведомят владельцев автомобилей, где возможен подобный дефект, письменно и по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Впрочем, можно самостоятельно выяснить, попадает ли ваше транспортное средство под отзыв, ознакомившись со списком VIN-кодов на сайте Росстандарта.

При обнаружении неисправности все работы по ее устранению будут проведены бесплатно.