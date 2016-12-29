Mercedes-Benz отзывает в России 208 автомобилей

Фото: Mercedes-Benz
Под отзывную кампанию подпадают 208 Mercedes-Benz купе S-класса, реализованных российскими дилерами с ноября 2015 по март 2016 года.

Эдуард Раскин

На автомобилях, подпадающих по акцию, устройство подачи ремня безопасности перед началом движения может не занять первоначальное положение и, соответственно, оставаться в выдвинутом состоянии.

Уполномоченные дилеры АО «Мерседес-Бенц РУС» уведомят владельцев автомобилей, где возможен подобный дефект, письменно и по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Впрочем, можно самостоятельно выяснить, попадает ли ваше транспортное средство под отзыв, ознакомившись со списком VIN-кодов на сайте Росстандарта.

При обнаружении неисправности все работы по ее устранению будут проведены бесплатно.

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29 декабря 2016
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