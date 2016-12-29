Новый Juke и другие премьеры: чем нас порадует Nissan в 2017 году

О ближайших планах развития и продвижения популярного японского бренда в России порталу «АвтоВзгляд» рассказал в эксклюзивном интервью Роман Скольский, директор по связям с общественностью Nissan Russia.

Вячеслав Василенко

— Что ждать российским клиентам Nissan от слияния с Mitsubishi?

С приходом «Мицубиси» объем продаж альянса превысит в 2016 финансовом году 10 миллионов машин, что позволит ему войти в тройку крупнейших автомобильных групп мира. Nissan и MMC будут сотрудничать в области закупок комплектующих, локализации производства, использования заводов, технических платформ, технологий, а также в плане расширения зоны влияния компаний на развитых и развивающихся рынках. Как это будет выглядеть в реальной жизни, пока сказать сложно. Скорее всего, отношения придется строить по той же схеме, как между Renault и Nissan.

— Возобновится ли в Ижевске производство Tiida?

Производство Tiida действительно приостановлено, но скоро мы его, возможно, запустим вновь. Пока же на этом заводе собирается седан Sentra.

— Приедет ли в Россию обновленный Juke?

Как вы знаете, этот компактный кроссовер в нашей стране больше не продается. Что касается обновленной версии, то точные планы по ее выводу на российский рынок пока не определены. Однако такая возможность, конечно же, рассматривается.

— Когда нам ждать рестайлингового X-Trail, который в американской интерпретации Rouge мы видели на минувшем мотор-шоу в Лос-Анджелесе?

Отвечу кратко. Никакой конкретики по срокам появления в России обновленной версии «Икстрейла» нет. Но не сомневайтесь — она к нам приедет.

— На какой объем продаж электромобилей Nissan рассчитывает в РФ? Считаете ли Вы, что за ними — будущее и в нашей стране?

Сейчас, когда в России практически никто из производителей официально не продает электромобили, о каких-то значимых объемах продаж говорить сложно. В первую очередь, для массового использования таких машин здесь недостаточно развита инфраструктура. Нужны определенные шаги со стороны государства, дабы заинтересовать российских автолюбителей в покупке электрокаров. В европейских странах, к примеру, владельцы электромобилей имеют различные льготы, а у нас — только бесплатная парковка в центре Москвы. Впрочем, я уверен, что рано или поздно машины на электротяге все же станут значимой частью нашей жизни.

— В обозримом будущем в РФ планируют устанавливать в авто помимо ГЛОНАСС-приемников еще и черные ящики, которые смогут фиксировать скорость, факты нарушения ПДД и пр. Как Вы к этому относитесь, и каковы на Ваш взгляд перспективы подобных нововведений?

Nissan всегда придерживается позиции четкого исполнения локального законодательства. Если такое решение будет принято, значит, на наши автомобили будут устанавливаться черные ящики. Что касается ГЛОНАСС, то мы активно проводим сертификацию машин: на данный момент процедуру успешно прошел кроссовер Murano. Вот-вот ГЛОНАСС-приемники получат Terrano, Qahsqai и X-trail.

— Поговаривают, что новое поколение Renault Duster будет технологичнее и значительно больше по габаритам — в частности, получит даже семиместную версию. Как быстро вслед за «французом» обновится Terrano?

К сожалению, пока я пока не могу это комментировать. Вся информация о новых продуктах держится в секрете. Кроме того, нынешнее поколение Terrano запущено относительно недавно, и кроссовер еще имеет неплохой потенциал с точки зрения продаж на российском рынке. Поэтому о скором появлении в России свежего «Террано» говорить слишком рано.

— Поделитесь планами развития и продвижения бренда в нашей стране на 2017 год.

Основная цель — сохранить лидирующие позиции альянса на российском рынке, радуя клиентов технологичными и инновационными продуктами. Кстати, намекну, что в 2017 году «Ниссан» удивит своих поклонников в России кое-чем любопытным.

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7 января 2017
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