Новый Juke и другие премьеры: чем нас порадует Nissan в 2017 году

— Приедет ли в Россию обновленный Juke?

Как вы знаете, этот компактный кроссовер в нашей стране больше не продается. Что касается обновленной версии, то точные планы по ее выводу на российский рынок пока не определены. Однако такая возможность, конечно же, рассматривается.

— Когда нам ждать рестайлингового X-Trail, который в американской интерпретации Rouge мы видели на минувшем мотор-шоу в Лос-Анджелесе?

Отвечу кратко. Никакой конкретики по срокам появления в России обновленной версии «Икстрейла» нет. Но не сомневайтесь — она к нам приедет.

— На какой объем продаж электромобилей Nissan рассчитывает в РФ? Считаете ли Вы, что за ними — будущее и в нашей стране?

Сейчас, когда в России практически никто из производителей официально не продает электромобили, о каких-то значимых объемах продаж говорить сложно. В первую очередь, для массового использования таких машин здесь недостаточно развита инфраструктура. Нужны определенные шаги со стороны государства, дабы заинтересовать российских автолюбителей в покупке электрокаров. В европейских странах, к примеру, владельцы электромобилей имеют различные льготы, а у нас — только бесплатная парковка в центре Москвы. Впрочем, я уверен, что рано или поздно машины на электротяге все же станут значимой частью нашей жизни.