Новый Juke и другие премьеры: чем нас порадует Nissan в 2017 году

— Что ждать российским клиентам Nissan от слияния с Mitsubishi?
С приходом «Мицубиси» объем продаж альянса превысит в 2016 финансовом году 10 миллионов машин, что позволит ему войти в тройку крупнейших автомобильных групп мира. Nissan и MMC будут сотрудничать в области закупок комплектующих, локализации производства, использования заводов, технических платформ, технологий, а также в плане расширения зоны влияния компаний на развитых и развивающихся рынках. Как это будет выглядеть в реальной жизни, пока сказать сложно. Скорее всего, отношения придется строить по той же схеме, как между Renault и Nissan.
— Возобновится ли в Ижевске производство Tiida?
Производство Tiida действительно приостановлено, но скоро мы его, возможно, запустим вновь. Пока же на этом заводе собирается седан Sentra.