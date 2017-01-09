В Детройте представили обновленный Mercedes GLA

Внешние отличия обновленного кроссовера Mercedes GLA от предыдущей версии невелики, но заметны с первого взгляда. У машины изменился дизайн фальшрадиаторной решетки и переднего бампера, с круглыми противотуманными фарами. В салоне следы рестайлинга заметит лишь обладатель GLA в предыдущей версии.

В интерьер машины ввели новые материалы отделки, и слегка, косметическими штрихами, освежили детали интерьера. Кое-что добавили в список опций. Например, систему открывания пятой двери взмахом ноги под задним бампером. Моторная линейка, в целом не изменилась. Исключение составил появившийся 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 184 л.с.