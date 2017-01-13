В России падают продажи японских автомобилей

Если говорить об абсолютных цифрах, то предпочтение машинам марок Nissan, Datsun и Infiniti отдали в общей сложности 93 753 человека.

Больше всех — на 42% - просел бюджетный бренд Datsun, упал на 23% объем продаж у «Ниссана» и на 18% - у «Инфинити».

Стоит отметить, что несмотря на потери, Nissan в альянсе с Renault и АВТОВАЗом продолжает стабильно удерживать лидирующие позиции на рынки, и в наступившем году планирует порадовать потребителей кое-чем любопытным — подробнее о планах компании на 2017 год можно прочитать здесь.