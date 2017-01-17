Jaguar E-Pace проходит дорожные испытания

Фото: autocar.co.uk
Кроссовер Jaguar E-Pace попал в объективы фотокамер во время зимних испытаний за полярным кругом. Автомобиль будет построен на той же платформе, что и Land Rover Discovery Sport.

Виктория Базылева

Силовой агрегат новинке, вероятнее всего, достанется тот же самый — четырехцилиндровый дизельный мотор с рабочим объемом 2 л, выдающий 148 л.с. «Дискавери Спорт» разгоняется до 100 км/ч за 9,9 секунд, но кроссовер Jaguar полегче — следовательно, его динамические характеристики будут выше.

Главным конкурентом «британца» на мировом рынке в классе SUV станет Audi Q3.

Стоит также отметить, что компании Jaguar удалось увеличить продажи в России на 113% по сравнению с прошлым годом — в 2016-м официальными дилерами было продано 2073 автомобиля.

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17 января 2017
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