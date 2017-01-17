Объявлены российские цены на BMW i3

Наконец-то любители экологически чистых машин смогут приобрести машину со знаменитым пропеллером на капоте, которая приводится в движение исключительно электродвигателем мощностью 170 л.с. Если первые два года i3 выпускался с аккумуляторами емкостью 60 Ач, то с лета 2016-го он оснащается литий-ионными батареями емкостью уже 94 Ач. Представители компании заявляют, что даже с включенными климат-контролем, отоплением и мультимедийной системой машина гарантированно преодолеет на электротяге как минимум 200 км в городских условиях. На все BMW i3, поступающие на российский рынок, будут устанавливаться двухцилиндровые бензиновые двигатели мощностью 28 л.с. для увеличения запаса хода. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8,1 с.

Поскольку экологически чистый транспорт не пользуется большой популярностью в России, баварцы не надеются на значительный уровень продаж i3. Этому не способствует и высокая цена, которая составляет 4 360 000 рублей за базовую версию. тем не менее, компания считает своим долгом продемонстрировать нашим соотечественникам свои технологические возможности, а попутно показать, что не испытывает серьезных проблем в связи с затянувшимся кризисом.