Какие китайские авто пользуются в России наибольшим спросом

Что же касается Lifan, то эта компания ждать и смотреть не хочет, привлекая покупателя низкими ценами на свои авто. Да что там — она откровенно демпингует, что, впрочем, пока приносит хороший результат. Так, в минувшем году на фоне упавшего больше чем на 11% российского авторынка, бренд поднял продажи на 15,4%, реализовав 17 461 автомобилей.

В компании этот успех объясняют «наличием выгодных предложений на покупку автомобилей, а также актуальным модельным рядом». Бестселлерами марки на протяжении всего года оставались кроссоверы Х60 (от 649 900 рублей), X50 (от 579 900) и седан Solano II (от 589 900). Плюс к этому в декабре линейку пополнил Х60 FL — третье поколение популярного кроссовера (от 759 900 рублей).

Цены, согласитесь, вкусные. И за это потребитель прощает довольно низкое качество сборки машин и их вялые ездовые характеристики. Однако долго ли продлится такое «китайское счастье» без серьезной работы над настройками рулевого управления, подвески и общей эргономичности — неизвестно. Как и в случае с Chery — покажет время.

А пока у компании большие планы — сохранить положительную динамику роста продаж, реализовать комплекс мер по модернизации дилерской сети. Кроме того, в 2017 году Lifan планирует вывести на российский рынок несколько новых моделей, включая седан бизнес-класса под индексом 820.