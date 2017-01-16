Какие китайские авто пользуются в России наибольшим спросом

Увы, но минувший год для подавляющего большинства автопроизводителей из Поднебесной, представленных на российском рынке, можно считать провальным. Так, бренд Haima рухнула на 71%, реализовав только 391 машину. Geely упала на 61%, продав 4473 авто. Brilliance потеряла 28%, пристроив лишь 863 автомобиля. Changan дал -26%, найдя покупателей на 540 своих изделий.

Александр Ростарчук

И только Lifan и Chery чувствуют себя в России относительно неплохо. Последняя, правда, тоже сработала в минус, но снизила продажи только на 4%, реализовав 4758 автомобилей. Но эти потери, можно сказать, сознательные. Компания кардинально перетряхнула свою модельную линейку, сосредоточившись на продажах исключительно кроссоверов, причем или сильно обновленных, или совершенно новых. Так, в конце года к дилерам поступил рестайлинговый Tiggo 5, в феврале появится комактный SUV Tiggo 3, а ближе к лету — субкомпакт Tiggo 2, сейчас проходящий у пиарщиков марки под именем Tiggo Х. Все эти «паректники» — последнее слово китайского автостроения. Остальные модели типа FL, Bonus или Arrizo практически ушли с рынка — сейчас распродаются (или уже распроданы) последние складские запасы.

Поэтому незначительное прошлогоднее падение должно в этом году сменится значительным ростом продаж. Если, конечно, потенциальных покупателей не отпугнут достаточно высокие для китайских авто цены. Ведь, скажем, тот же Chery Tiggo 5 стоит в базе минимум 849 000 рублей. Ценник вполне европейский, даже с учетом того, что этот вполне современный автомобиль даже в начальной комплектации напичкан, в отличие от конкурентов, различными опциями под завязку. Но, как говорится, поживем — увидим.

Что же касается Lifan, то эта компания ждать и смотреть не хочет, привлекая покупателя низкими ценами на свои авто. Да что там — она откровенно демпингует, что, впрочем, пока приносит хороший результат. Так, в минувшем году на фоне упавшего больше чем на 11% российского авторынка, бренд поднял продажи на 15,4%, реализовав 17 461 автомобилей.

В компании этот успех объясняют «наличием выгодных предложений на покупку автомобилей, а также актуальным модельным рядом». Бестселлерами марки на протяжении всего года оставались кроссоверы Х60 (от 649 900 рублей), X50 (от 579 900) и седан Solano II (от 589 900). Плюс к этому в декабре линейку пополнил Х60 FL — третье поколение популярного кроссовера (от 759 900 рублей).

Цены, согласитесь, вкусные. И за это потребитель прощает довольно низкое качество сборки машин и их вялые ездовые характеристики. Однако долго ли продлится такое «китайское счастье» без серьезной работы над настройками рулевого управления, подвески и общей эргономичности — неизвестно. Как и в случае с Chery — покажет время.

А пока у компании большие планы — сохранить положительную динамику роста продаж, реализовать комплекс мер по модернизации дилерской сети. Кроме того, в 2017 году Lifan планирует вывести на российский рынок несколько новых моделей, включая седан бизнес-класса под индексом 820.

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16 января 2017
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