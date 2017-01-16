Какие китайские авто пользуются в России наибольшим спросом

И только Lifan и Chery чувствуют себя в России относительно неплохо. Последняя, правда, тоже сработала в минус, но снизила продажи только на 4%, реализовав 4758 автомобилей. Но эти потери, можно сказать, сознательные. Компания кардинально перетряхнула свою модельную линейку, сосредоточившись на продажах исключительно кроссоверов, причем или сильно обновленных, или совершенно новых. Так, в конце года к дилерам поступил рестайлинговый Tiggo 5, в феврале появится комактный SUV Tiggo 3, а ближе к лету — субкомпакт Tiggo 2, сейчас проходящий у пиарщиков марки под именем Tiggo Х. Все эти «паректники» — последнее слово китайского автостроения. Остальные модели типа FL, Bonus или Arrizo практически ушли с рынка — сейчас распродаются (или уже распроданы) последние складские запасы.
Поэтому незначительное прошлогоднее падение должно в этом году сменится значительным ростом продаж. Если, конечно, потенциальных покупателей не отпугнут достаточно высокие для китайских авто цены. Ведь, скажем, тот же Chery Tiggo 5 стоит в базе минимум 849 000 рублей. Ценник вполне европейский, даже с учетом того, что этот вполне современный автомобиль даже в начальной комплектации напичкан, в отличие от конкурентов, различными опциями под завязку. Но, как говорится, поживем — увидим.