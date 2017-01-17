Объявлены цены и дата старта продаж новой BMW 5-й серии

Несмотря на то, что прием заказов на BMW 5-й серии седьмого поколения стартует с января, живые машины появятся в автосалонах в марте этого года. В нарушение своей обычной традиции выводить новинки на российский рынок, постепенно увеличивая число модификаций, на этот раз баварцы единовременно предложат покупателям сразу шесть версий популярного седана.

Бензиновые 530i, 530i xDrive и 540i xDrive получат базовые ценники в 2 990 000, 3 130 000 и 3 600 000 рублей соответственно. Дизельным двигателем будут оснащены еще три модификации — заднеприводная 520d, а также полноприводные 520d xDrive и 530d xDrive. Их цены начинаются с 2 760 000, 2 900 000 и 3 600 000 рублей.

Также российские любители баварской марки смогут приобрести «заряженную» M550i xDrive, которая разгоняется до сотни всего за 5,4 с. За нее придется выложить уже 5 100 000 рублей. А к концу года нам обещают знаменитую спортивную M5 с еще более мощным мотором в 600 л.с.