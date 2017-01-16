На сколько подорожают автомобили в 2017 году

Фото: Вячеслав Василенко
В том, что машины в нашей стране будут на пустом месте дорожать и дальше, из трезвомыслящих аналитиков не сомневается никто. И не потому, что это — объективная необходимость, а потому, что хорошо знают нравы автомобилестроителей, которые в России абсолютно не стесняются решать все свои проблемы исключительно за счет покупателей.

Вадим Устинов

Впрочем, некоторые эксперты все-таки переоценивали богобоязненность автобрендов и склонны были считать, что те не пойдут в атаку на наши кошельки прямо так сразу, в самом начале января. Что ж, ошибочка вышла. Как говаривал незабвенный Виктор Степанович: «Никогда так не было, и вот опять!» Не дожидаясь конца праздников, ценники в «правильную» сторону переписали LADA и Renault, а Hyundai и KIA обрадовали покупателей сообщением, что за их бестселлеры Solaris и Rio также придется платить дороже.

Тут хочется вспомнить, как недавно сокрушался не названный, но весьма информированный источник «Коммерсанта»: «Была надежда на то, что рубль стабилизируется в позитиве, но этого не произошло, поэтому необходимо и дальше отыгрывать», — объяснял он прошлогоднее немотивированное подорожание машин. Ему вторил и другой эксперт: «Если бы евро остался ниже 70 рублей, то можно было бы на этом остановиться».

Так в чем проблема? Рубль — в позитиве, евро — ниже семидесяти. Но остановки-то как не было, так и нет. Смею заверить, ее не будет и в обозримом будущем. Не верите?

Тогда послушайте еще одного профессионала. Вот что заявил изданию «Газета.Ru» директор департамента розничных продаж новых автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Потапов: «Сдерживать цены на российском рынке далее невозможно, поскольку количество проданных машин продолжает снижаться, прибыль дистрибьюторов падает, рентабельность работы в России оказывается под вопросом».

Теперь, наконец, понятно вам, кто во всем виноват? Конечно же, мы, злостно не покупающие автомобили и тем самым ввергающие автопроизводителей в колоссальные убытки. А уж они, болезные, так сдерживали цены, так сдерживали… За время кризиса, то есть с начала 2014 года, подняли ценники на какие-то жалкие 44%. Конечно же — продолжают в один голос стонать и продавцы, и изготовители машин — этого недостаточно, чтобы отыграть темпы девальвации рубля по отношению к евро. Мы-де просто вынуждены будем вновь и вновь переписывать ценники, подгоняя их под реальный курс.

Черт побери, даже меня разжалобили нечеловеческие страдания автомобильных корпораций. Но скупая мужская слеза тут же высохла, как только я дал себе труд вникнуть в истинное положение дел.

Вы не поверите, но это факт: с 1 января 2014 года по 16 января 2017 года европейская валюта подорожала всего на 40% - с 45,06 до 63,23 рублей! То есть, курсовую разницу автобренды себе уже компенсировали, и с лихвой.

А как же хваленая локализация? По данным на ноябрь 2017 года только пятая часть машин была завезена к нам из-за кордона. Остальное собиралось здесь, с учетом стоимости нашей рабочей силы, электроэнергии, арендной платы и пр. При чем тут разговоры о корреляции с курсом евро, господа хорошие?

Есть в запасе у автомобильных махинаторов, то есть маркетологов, еще несколько фокусов. Так, грядущее подорожание машин объясняется ко всему прочему неподъемными затратами на внедрение системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, которая заработала с 2017 года. Поскольку определить влияние этого процесса на конечную стоимость машины весьма затруднительно, то будьте уверены — производители не остановятся перед преувеличением своих затрат, а оплатить их предложат нам с вами.

Еще один трюк, срабатывающий практически беспроигрышно. Разница в цене машин, продающихся в России и в Европе, может достигать 50%.

О как! Но если затратить немного времени и сравнить прайсы на отечественных и, скажем, немецких сайтах, то выяснится — реальная разница составит около 5%, в крайнем случае 10%. Заметим, кстати, что зарплата среднестатистического немца после уплаты налогов как минимум втрое превышает российскую.

Как бы там ни было, откровенные спекуляции на недооцененности своих изделий производители будут использовать и далее — в полный рост. Различные инсайдерские источники сообщают, что концерны в новом году закладывают повышение цен в среднем на 10−15%. По всей видимости, так оно и будет, причем мы считаем более реальной высшую границу означенного диапазона.

А ведь на самом деле главная проблема отечественного автопрома заключается не в заниженных ценах, а в элементарном неумении и нежелании грамотно выстроить рабочие процессы.

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17 января 2017
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