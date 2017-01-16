На сколько подорожают автомобили в 2017 году

Впрочем, некоторые эксперты все-таки переоценивали богобоязненность автобрендов и склонны были считать, что те не пойдут в атаку на наши кошельки прямо так сразу, в самом начале января. Что ж, ошибочка вышла. Как говаривал незабвенный Виктор Степанович: «Никогда так не было, и вот опять!» Не дожидаясь конца праздников, ценники в «правильную» сторону переписали LADA и Renault, а Hyundai и KIA обрадовали покупателей сообщением, что за их бестселлеры Solaris и Rio также придется платить дороже.

Тут хочется вспомнить, как недавно сокрушался не названный, но весьма информированный источник «Коммерсанта»: «Была надежда на то, что рубль стабилизируется в позитиве, но этого не произошло, поэтому необходимо и дальше отыгрывать», — объяснял он прошлогоднее немотивированное подорожание машин. Ему вторил и другой эксперт: «Если бы евро остался ниже 70 рублей, то можно было бы на этом остановиться».

Так в чем проблема? Рубль — в позитиве, евро — ниже семидесяти. Но остановки-то как не было, так и нет. Смею заверить, ее не будет и в обозримом будущем. Не верите?