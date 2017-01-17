Обновленный Renault Logan: свежие подробности

Фото: Renault
О том, что французский «бюджетник» претерпел рестайлинг было известно еще осенью. Правда, тогда производитель показал лишь внешний вид седана, изменения же в интерьере доселе оставались загадкой. Но судя по опубликованным в сети фотографиям, колоссальными их не назвать.

Мирон Горин

Салон чуточку преобразился за счет иного оформления рулевого колеса, которое теперь козыряет серебристыми вставочками, и панели приборов из более приятного на ощупь пластика. Кроме того, французы слегка перелицевали блок управления климатической установкой и видоизменили форму воздуховодов.

Ferd

Помимо прочего, в ходе рестайлинга Renault Logan получил новые опции. В частности, камеру заднего вида, электронный помощник при старте на склоне, функцию закрытия окна на водительской двери одним касанием и — о чудо! — лючок бензобака, отпирающийся из салона. За последнее технологическое новшество французам стоит сказать мерси — потребителям больше не придется ходить на кассу АЗС, элегантно размахивая ключом с прилипшей к нему пробкой горловины бензобака. Финальным аккордом стал мультимедийный комплекс с навигацией Medianav Evolution.

Как уже писал «АвтоВзгляд», внешность обновленного «Логана» отличается подретушированной решеткой радиатора, ресничками над фарами головного света и чуточку переформатированными бамперами. Когда автомобиль поступит в продажу, в российском офисе Renault пока умалчивают.

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17 января 2017
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