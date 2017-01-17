Обновленный Renault Logan: свежие подробности

Помимо прочего, в ходе рестайлинга Renault Logan получил новые опции. В частности, камеру заднего вида, электронный помощник при старте на склоне, функцию закрытия окна на водительской двери одним касанием и — о чудо! — лючок бензобака, отпирающийся из салона. За последнее технологическое новшество французам стоит сказать мерси — потребителям больше не придется ходить на кассу АЗС, элегантно размахивая ключом с прилипшей к нему пробкой горловины бензобака. Финальным аккордом стал мультимедийный комплекс с навигацией Medianav Evolution.

Как уже писал «АвтоВзгляд», внешность обновленного «Логана» отличается подретушированной решеткой радиатора, ресничками над фарами головного света и чуточку переформатированными бамперами. Когда автомобиль поступит в продажу, в российском офисе Renault пока умалчивают.